Audi RS 3, versioni Sportback e Sedan ad alte prestazioni

Audi RS 3 Sportback e Audi RS 3 Sedan arriveranno in Italia ad ottobre con prezzi a partire da 60.900 euro. Ecco alcune caratteristiche.

Le nuove Audi RS 3 Sportback e Audi RS 3 Sedan saranno presto nelle concessionarie italiane con un look più moderno e in abbinamento al pluripremiato propulsore a 5 cilindri 2.5 TFSI da 400 CV e 500 Nm con trazione integrale quattro e tecnologia RS Torque Splitter. Queste berline compatte potranno scattare da 0 a 100 km/h in 3,8 secondi e toccare la velocità massima, autolimitata, di 250 km/h, elevabile a richiesta a 280 km/h, rappresentando un punto di riferimento sia per quanto concerne l’accelerazione che la top speed.

Le RS3 in questione avranno un sound inconfondibile grazie alla sequenza di accensione 1-2-4-5-3 dei cilindri e all’impianto di scarico dotato della gestione totalmente variabile delle valvole. Una guida unica sarà garantita dai sette differenti set-up, dei quali tre totalmente inediti. Alle modalità comfort, auto, dynamic ed efficiency si aggiungono i nuovi setup RS Individual, RS Performance ed RS Torque Rear. La configurazione RS Performance nasce soprattutto per gli amanti della pista in abbinamento agli pneumatici semi-slick Pirelli P Zero Trofeo R, per la prima volta disponibili, a richiesta, come primo equipaggiamento (entro la fine del 2021).

Dotazione di serie e prezzi

Al momento del lancio Audi RS 3 Sportback e Audi RS 3 Sedan saranno proposte in otto differenti tinte di carrozzeria, tra cui le inedite Grigio Kemora e Verde Kyalami, caratterizzate da un look più grintoso rispetto al precedente modello, evidenziato dalle feritoie per il deflusso dell’aria alle spalle dei passaruota anteriori e dalle minigonne ridisegnate. Nella dotazione di serie sono compresi l’assetto sportivo RS, ribassato di 10 millimetri rispetto ad Audi S3 e di 25 millimetri rispetto ad Audi A3, cerchi in lega da 19 pollici con design a 10 razze a Y, i proiettori full LED con indicatori di direzione dinamici posteriori, lo sterzo progressivo RS, i sedili sportivi RS con poggiatesta integrati, l’impianto frenante con pinze a sei pistoncini e altro ancora.

Nuove Audi RS 3 Sportback e Audi RS 3 Sedan arriveranno nelle Concessionarie italiane a partire dal mese di ottobre con prezzi da 60.900 euro per la hatchback e 64.000 euro per la berlina a quattro porte.