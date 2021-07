La più grande gioia di Miguel Oliveira: si sposa… con sua sorella!

Miguel Oliveira è convolato a nozze lo scorso week-end dopo anni di fidanzamento. Un periodo davvero d’oro per il pilota KTM.

Dopo le due vittorie nella stagione 2020 con KTM, Miguel Oliveira si riconferma pilota di punta del costruttore austriaco anche in questo campionato con un trionfo e due secondi posti. Per il portoghese del team factory è un momento davvero brillante che ha deciso di incoronare con il matrimonio.

La data era stata fissata per il 25 luglio 2020, ma a causa dello stravolgimento del calendario MotoGP dovuto all’emergenza Covid-19, è stato rimandato allo scorso fine settimana. Miguel Oliveira e la sorellastra Andreia hanno preso “la decisione più importante della vita… Abbiamo suggellato il nostro amore con il matrimonio e vorremmo condividerlo con voi”, ha dichiarato stamane il 26enne pilota ufficiale della Red Bull KTM attraverso i suoi canali social. “Sono felice e mi considero fortunato a condividere la mia vita con mia moglie, che è la mia dolce migliore”.

Ad onor di cronaca precisiamo che Andreia è la figlia della seconda moglie di suo padre Paulo Oliveira e quindi la sorellastra di Miguel. “Siamo cresciuti insieme, all’inizio è stata una stretta amicizia. Ma ad un certo punto abbiamo notato che questa amicizia si era trasformata in un forte amore”, ha confessato tempo fa il portoghese. Nei giorni scorsi anche Joan Mir è convolato a nozze con la sua Alejandra, a dimostrazione di come i giovani piloti non trascurino l’aspetto familiare per la loro carriera. Tra i primi a inviare gli auguri sui social c’è Maverick Vinales, da pochi mesi diventato papà.