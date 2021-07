Di Giannantonio lancia la sfida a Valentino Rossi: “Voglio lottare con lui”

Fabio Di Giannantonio è pronto a passare in MotoGP nella prossima stagione e spera di potersi scontrare con Valentino Rossi

Sono in molti, tra gli addetti ai lavori e i semplici appassionati, ad augurarsi che Valentino Rossi prenda la decisione di non ritirarsi dalla MotoGP a fine stagione e di continuare la sua lunga e impareggiabile carriera per almeno una stagione in più.

C’è chi spera di potersi giovare ancora per un anno della sua grande capacità di attirare interesse mediatico, tifosi, sponsor e quindi soldi al mondo del motociclismo. Chi, semplicemente, vuole poter ammirare le sue gesta in moto per un altro po’.

Il rispetto di Di Giannantonio per Valentino Rossi

E poi c’è Fabio Di Giannantonio. Un giovane pilota italiano che debutterà nella classe regina del Motomondiale solo nella prossima stagione. E che ha un sogno: quello di poter sfidare fianco a fianco il suo illustre connazionale, verso il quale nutre una stima comprensibile. Pur essendo stato uno dei pochi italiani emergenti a non provenire dalla sua VR46 Riders Academy.

“Spero che continui”, ha dichiarato Diggia ai microfoni del sito specializzato GPOne.com. “Anche se negli ultimi anni ha avuto qualche difficoltà. Lui è sempre in grado di ritornare ad alto livello, ha un grandissimo talento che c’è sempre stato e c’è ancora. Io lo ammiro tanto perché si mette sempre in gioco, cerca sempre di migliorare. È davvero un malato di moto, forse più di tutti. Sarebbe bello correre con lui, schierarsi in griglia al suo fianco e magari lottarci in gara”.

Chissà se il Dottore, con la sua decisione, realizzerà anche il desiderio del giovane romano. Che, dal canto suo, sta per mettere le mani su un altro, grande obiettivo che insegue fin da quando era piccolo: la promozione in MotoGP. “Arrivare lì è il sogno della mia vita, farlo con la Ducati è una cosa fantastica”, ammette. “Stiamo costruendo un superteam, sono sicuro del lavoro che faranno i ragazzi di Gresini e anche in Ducati, sono carico e non vedo l’ora”.

