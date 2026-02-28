Valentino Rossi “spinto” al ritiro definitivo? Spunta una novità che fa tremare i suoi tifosi

La carriera di Valentino Rossi lo vede ormai del tutto impegnato nel mondo delle quattro ruote, ma ci sono delle novità che potrebbero cambiare le carte in tavola. Scopriamo i dettagli su quanto sta emergendo.

Dal 2022 in avanti, Valentino Rossi si è concentrato su una carriera nel mondo delle quattro ruote, impegnandosi nelle categorie GT più famose del mondo. Il “Dottore” si è legato al team WRT, che gli mette a disposizione una BMW M4 GT3, vettura al volante della quale gareggia sin dal 2023. In questi anni, nel GT World Challenge, sono arrivate anche delle vittorie e diversi podi.

Lo scorso anno è iniziata anche l’esperienza nel FIA WEC, in classe LM GT3, disputando due edizioni della 24 ore di Le Mans. Valentino Rossi ha ottenuto anche alcuni podi nel mondiale endurance, ma non è stato fortunato nella classica francese, ritirandosi quest’anno per un problema tecnico mentre il suo equipaggio era al primo posto. Terminata la stagione attuale, Valentino Rossi sta riflettendo sul proprio futuro, e le ultime novità non sono troppo positive in merito ad un proseguimento della sua carriera nel mondiale endurance.

Valentino Rossi, possibile addio al FIA WEC nel 2026

In base a quanto reso noto dal sito web “Sportscar365.com“, Valentino Rossi potrebbe non partecipare al FIA WEC edizione 2026, dal momento che è in atto un possibile rimescolamento degli equipaggi da parte del team WRT. Verranno probabilmente confermati Anthony McIntosh e Parker Thompson, mentre Darren Leung e Sean Gelael sarebbero vicini al ritorno nella squadra belga dopo un anno di assenza. In questo modo, il pilota di Tavullia non avrebbe più spazio come pilota Silver, la licenza di cui è attualmente in possesso.

Vincent Vosse, il proprietario del team, non ha rilasciato informazioni precise sul futuro di Valentino Rossi, ma è molto probabile che il “Dottore” possa continuare a correre con il team WRT anche non proseguendo nel FIA WEC, tornando magari a tempo pieno nel GT World Challenge: “Dipende da Valentino e da cosa vuole fare, non gli imponiamo nulla, stiamo valutando diverse opzioni, anche nel caso non rimanga nel WEC. Vedremo cosa succederà“. Il “Dottore”, allo stato attuale delle cose, potrebbe seriamente pensare di tornare in azione nel GT World Challenge, ma nei prossimi mesi avremo finalmente l’ufficialità su quelli che saranno i suoi impegni. Tramonta, almeno per ora, l’idea di passare in classe Hypercar.