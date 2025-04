WEC 6H Imola, Qualifiche: Giovinazzi porta la Ferrari in pole position, Valentino Rossi fa la storia

La 6 ore di Imola del FIA WEC si è conclusa con la pole position della Ferrari #51 con Antonio Giovinazzi. Valentino Rossi al top in GT.

Il secondo appuntamento stagionale per il FIA WEC si disputa ad Imola, dove il mondiale endurance torna per il secondo anno di fila. La Ferrari 499P #51 è in pole position con Antonio Giovinazzi, che ha girato in 1’28”920 siglando il nuovo record sul giro, replicando quanto già fatto in Qatar un mese e mezzo fa. I distacchi, al contrario di quanto avviene di solito nelle qualifiche di questo campionato, sono stati abissali, visto che il secondo classificato è staccato di 758 millesimi.

Stiamo parlando della Ferrari #83 di Robert Kubica, l’ormai ben nota “giallona” di AF Corse, e per questa vettura un tale risultato è come una vittoria dopo il problema tecnico avvenuto in mattinata durante le ultime libere. La superiorità della Ferrari è stata netta, ma la #50 di Antonio Fuoco dovrà partire dal fondo della griglia, dopo essere stata estromessa dall’Hyperpole per via di una serie di tentativi di qualifica cancellati durante la prima sessione per track limits.

Si tratta di un brutto colpo per la vettura che ha trionfati in Qatar e comanda la classifica del FIA WEC, soprattutto considerando le difficoltà di sorpasso del tracciato di Imola. Tornando alla classifica, il terzo posto è stato appannaggio della BMW #15 di Dries Vanthoor, staccato di quasi un secondo dalla vetta. Superiori al secondo i distacchi delle due Toyota, con la #8 di Ryo Hirakawa davanti alla #7 di Nyck De Vries. Molto positiva la prova di Mick Schumacher, che ha condotto l’Alpine #36 ad un buon sesto posto.

WEC, straordinaria pole position di Valentino Rossi in LM GT3

Seconda qualifica stagionale per il FIA WEC in quel di Imola, in una giornata che ha richiamato moltissimo pubblico sugli spalti ed in giro per le tribune. Nel turno riservato alle LM GT3, abbiamo assistito alla prima, storica pole position di Valentino Rossi, che ha portato la BMW #46 del team WRT davanti a tutti con il tempo di 1’42”355, il migliore di tutto il fine settimana per questa categoria. Il “Dottore” conferma così i grandi progressi svolti in questi anni, e si toglie la grande soddisfazione di fronte al proprio pubblico.

Una bella mano è stata fornita al pilota di Tavullia dalla Lexus #87 di Clemens Schmid, che stava andando a conquistare il primo posto dopo aver fatto segnare i migliori parziali nel primo e nel settore settore. Tuttavia, il suo tempo è stato cancellato per track limits, e l’austriaco si è dovuto accontentare della seconda posizione. Terzo tempo per l’Aston Martin #27 di Zacharie Robichon. Quarto tempo per la prima delle Ferrari di Vista AF Corse, la 296 GT3 #21 affidata a Simon Mann, attardato di mezzo secondo dal battistrada. Alle 13:00 di domani la partenza della gara