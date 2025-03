MotoGP GP delle Americhe, Sprint Race: Marc Marquez ancora in passeggiata, Bagnaia lotta ma non basta

La Sprint Race della MotoGP ad Austin vede trionfare Marc Marquez, seguito da Alex e da Pecco Bagnaia. Cinquina per la Ducati.

Non c’è nulla da fare per la concorrenza al cospetto di un Marc Marquez di un’altra categoria, chiaro padrone di questa MotoGP. Lo spagnolo ha dettato legge anche nella Sprint Race del GP delle Americhe, seguito dal fratello Alex che si è messo, ancora una volta, davanti a Pecco Bagnaia. Il rider di Chivasso ha mostrato dei passi in avanti rispetto al resto del week-end, ma non è stato sufficiente per sfidare i due avversari spagnoli.

Bagnaia è riuscito, con una grande partenza, a condurre la corsa per pochi istanti, ma si è poi dovuto accodare ai fratelli Marquez, pur senza incassare un distacco enorme come in passato. Scorrendo la classifica, troviamo Fabio Di Giannantonio al quarto posto davanti a Franco Morbidelli, a completare la cinquina della Ducati. Sesto con la Yamaha un grande Fabio Quartararo, seguito dalla KTM di Pedro Acosta e dalla Honda di Luca Marini che ha chiuso la zona punti.

MotoGP, Bagnaia si arrende ancora ai fratelli Marquez

La MotoGP regala spettacolo nel corso dei primi giri della Sprint Race di Austin, con Pecco Bagnaia che sfida Marc Marquez prendendo anche il comando delle operazioni, salvo poi doversi accodare anche ad Alex. Rischio clamoroso per il #93 proprio durante la prima tornata, nel quale è stato autore di un salvataggio degno di un funambolo. Da segnalare anche l’ottimo scatto di Fabio Quartararo, ritrovatosi quarto dopo le prime battute, seguito dai due del team Pertamina Enduro VR46, entrambe vittime di una pessima partenza.

Dopo un buon inizio, Bagnaia non può nulla per contenere la fuga dei due Marquez, ritrovandosi Quartararo alle costole. A metà gara c’è la solita caduta di Joan Mir, che stava occupando un’ottima settima piazza con la Honda. Nel frattempo, Quartararo commette un errore e viene infilato da Franco Morbidelli, mentre Bagnaia impone un ritmo che gli permette di tenere a distanza tutti gli altri. Bell’attacco nello snake di Fabio Di Giannantonio che strappa il quinto posto a Quartararo, imponendo la cinquina Ducati.

Negli ultimi giri è entusiasmante lo sforzo di Quartararo per cercare di contrastare Morbidelli e Di Giannantonio, che tra le mani hanno però troppi più cavalli ed una moto di un’altra categoria. Marquez vola a vincere davanti a suo fratello ed a Bagnaia, il che significa che per la terza Sprint Race di fila il podio è il medesimo. Alle 21:00 di domani ora italiana la partenza della gara.