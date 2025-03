La Ferrari preoccupa dopo i test in Bahrain? Cosa abbiamo appreso sulla SF-25 nei tre giorni di Sakhir

La nuova Ferrari SF-25 non ha entusiasmato durante i tre giorni di test a Sakhir, ma il mondiale è lunghissimo. Ci sono margini di crescita.

Ci sono ormai solo meno di due settimane a separarci dal Gran Premio d’Australia, che aprirà il mondiale di F1 targato 2025. In Bahrain sono andati in scena tre giorni di test molto difficili da decifrare, a causa di condizioni difficili, per non dire estreme, ma soprattutto insolite per la pista di Sakhir. Si è ben compreso però che la McLaren è il punto di riferimento, e che la Ferrari non è perfetta. Il cambio della sospensione con l’adottamento dello schema pull-rod impone nuovi equilibri da trovare, e serve tempo per trovare il set-up perfetto.

Di positivo si è visto che la neonata monoposto del Cavallino risponde bene alle modifiche, come ha dimostrato nei primi due giorni Lewis Hamilton durante i suoi run, ma è un’auto ancora piuttosto acerba. La finestra di utilizzo è piccola e la sensazione è che il potenziale da tirare fuori non manchi, ma non sarà così scontato riuscirci, soprattutto in poco tempo. Il problema più grosso, come detto da Charles Leclerc, è nel bilanciamento, ed occorrerà lavorare parecchio con i dati raccolti ed il simulatore di Maranello prima di Melbourne per capirci qualcosa in più.

Va da sé che le simulazioni di passo gara non siano state positive, con la SF-25 che si è beccata svariati decimi dalla McLaren, soffrendo anche il confronto con la Mercedes. In base a quello che si è visto a Sakhir, la Ferrari non è sicura di essere neanche la seconda forza, il che significherebbe un passo indietro rispetto al finale di 2024, ma tutto è da scrivere ancora.

Ferrari, contrastanti le dichiarazioni di Hamilton e Leclerc

Se c’è una cosa che abbiamo imparato a conoscere di Charles Leclerc in tutti questi anni di Ferrari è la sua incapacità di mentire, o di nascondere le proprie emozioni. Subito dopo aver concluso i suoi test in Bahrain, il monegasco ha parlato alla stampa ed aveva un’espressione piuttosto tirata, quasi a far capire che la SF-25 non lo aveva proprio convinto al massimo. Dopo aver ribadito che la McLaren è senza dubbio il punto di riferimento, ha affermato che la nuova Rossa soffre di problemi di bilanciamento, e che serviva molto lavoro per arrivare a Melbourne pronti a lottare.

Di tutt’altro avviso Lewis Hamilton, apparso molto sorridente per tutta la settimana. Il sette volte campione del mondo ha lodato la squadra per l’eccellente lavoro svolto, affermando di aver apprezzato sin da subito la SF-25. Al momento, augurandoci che quelle di Hamilton non siano solamente frasi di facciata, tra i due alfieri della Ferrari ci sono opinioni piuttosto differenti, e non è un caso che il più preoccupato fosse Leclerc, che i mali del Cavallino li conosce molto bene.