WEC Qatar, Gara: Ferrari senza rivali, le 499P fanno tripletta con la #50 regina di Lusail

Il FIA WEC è iniziato in Qatar con il successo ottenuto dalla Ferrari #50, che ha battuto la “gialla” di AF Corse. Corvette regina nelle GT3.

La stagione 2025 del FIA WEC si è aperta con la 1812 km del Qatar, sul tracciato di Lusail. Le Ferrari 499P hanno piazzato una devastante tripletta, con la #50 che ha trionfato. Antonio Fuoco, Miguel Molina e Nicklas Nielsen, I vincitori della 24 ore di Le Mans dell’anno scorso, hanno aperto alla grande la stagione, battendo la #83 di colore giallo di AF Corse. Quest’ultima affidata a Robert Kubica, Yifei Ye e Philip Hanson ha condotto a lungo la corsa qatariota, ma ha pagato una strategia non all’altezza della Rossa vincitrice nel finale.

La gara della #51 di Antonio Giovinazzi, James Calado ed Alessandro Pier Guidi è stato un calvario nella prima parte, per via delle diverse penalità rimediate dal pugliese, autore della pole position. Grazie al devastante passo gara della Ferrari, il trio è riuscito a recuperare assicurandosi il terzo gradino del podio, completando una giornata trionfale per il Cavallino. Quarta piazza per la BMW #15 affidata a Dries Vanthoor, Raffaele Marciello e Kevin Magnussen, partiti in prima fila, e che hanno avuto parecchi problemi sino alla rimonta finale, che conferma la grande crescita della casa tedesca, ora tra i protagonisti del FIA WEC. Quinta e sesta piazza per le Toyota, che poco hanno potuto nella lotta al vertice.

WEC, Corvette batte McLaren nelle LM GT3

Le Ferrari non hanno avuto rivali nella prima tappa stagionale del FIA WEC, e va detto che in questa occasione il BoP è stato piuttosto favorevole alle 499P, che sono riuscite a sfruttarlo nel migliore dei modi. Le Toyota, come anticipato, si sono dovute accontentare di posizioni di rincalzo, con la #8 di Sébastien Buemi, Rio Hirakawa e Brendon Hartley davanti alla #7 di Mike Conway, Nick De Vries e Kamui Kobayashi. Da incubo la gara delle Porsche, decima ed undicesima e mai in lotta per le posizioni di vertice. Da sottolineare il suicidio di cui sono state capaci le Cadillac del team Jota.

Grazie ad una Safety Car arrivata in un momento favorevole, le vetture statunitensi gestite dal team inglese si erano trovate in prima e seconda posizione, davanti alle Ferrari. Poco prima della ripartenza, Alex Lynn sulla #12 ha tamponato incredibilmente la #38 di Jenson Button, che era al comando, rovinando la gara di entrambi. Le Cadillac, a livello di passo, sembravano le uniche in grado di impensierire le Ferrari, ma ciò non è stato possibile a causa di quanto accaduto. Difficile il debutto delle Aston Martin Valkyrie, al debutto nel FIA WEC. La #007 si è ritirata, mentre la #009 si è ritirata.

Andando a dare uno sguardo alla LM GT3, il duello è stato spettacolare nel finale tra la Corvette #33 del TF Sport e la McLaren #95 di United Autosports. Daniel Juncadella ha tenuto sull’assalto di Gregory Saucy, consegnando alla vettura statunitense una bella affermazione. Assieme allo spagnolo, festeggiano Ben Keating e Jonny Edgar, mentre la McLaren è seconda con Saucy, James Cottingham e Sébastien Baud. Terza la BMW #31 del team WRT, mentre è quarta la prima delle Ferrari di Vista AF Corse #21. Solo undicesima la M4 GT3 #46 di Valentino Rossi, rallentata da una serie interminabile di penalità. Prossimo appuntamento ad Imola il 20 di aprile.