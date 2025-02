La Ferrari è davvero la favorita? Vasseur allontana la pressione, la McLaren parte davanti

La gran parte degli addetti ai lavori indica nella Ferrari la grande favorita per il 2025, ma Frederic Vasseur non è del tutto d’accordo.

Sono iniziati in Bahrain i test invernali, ed il mondiale di F1 è ormai ai nastri di partenza. Il 2025 è uno dei campionati più attesi di sempre, per via dei tanti temi interessanti che porta con sé. La Ferrari va all’attacco con Charles Leclerc e Lewis Hamilton, probabilmente la coppia di piloti più forte in assoluto. La SF-25 è un’auto che ha subito fatto parlare per via delle soluzioni adottate, a cominciare dalla famigerata sospensione anteriore pull-rod, che finalmente è stata portata al debutto.

Rispetto al 2024, la Ferrari dovrà trovare maggiore equilibrio tra qualifica e gara, migliorando anche con basse temperature. L’obiettivo è quello di riuscire ad innescare subito le gomme Pirelli, senza però portare ad un loro rapido degrado, cosa che avveniva nel 2023. Più facile a dirsi che a farsi, questo è scontato, ma per primeggiare di fronte ad una concorrenza così agguerrita, capitanata dai campioni del mondo della McLaren, occorrerà essere perfetti in qualsiasi condizione. E considerando la rivoluzione tecnica in arrivo nel 2026, sarà fondamentale essere perfetti sin dalla prima gara.

Ferrari, Vasseur teme la McLaren

Quando mancano poco più di due settimane al debutto di Melbourne, la Ferrari è pronta per dire la sua e mostrare i muscoli, anche se da Maranello rifiutano il ruolo della favorita. In un’intervista che è stata riportata da “Auto Hebdo“, il team principal Frederic Vasseur ha affermato che è la McLaren la squadra da battere, anche se nulla è scontato alla vigilia di Melbourne. Il 2025 sarà un campionato che potrebbe decidersi sui dettagli, con i team di Woking e Maranello che partono in una posizione di vantaggio.

Ecco le sue parole: “Chi dice che noi siamo i favoriti si dimentica della McLaren, che è in una migliore posizione rispetto alla nostra. Siamo arrivati ormai alla fine di questo ciclo tecnico, e fare meglio dal punto di vista delle prestazioni non è di certo facile. Noi abbiamo fatto più punti di loro nelle ultime otto gare del 2024, ma loro erano in possesso di un vantaggio tecnico che non hanno sfruttato per inconvenienti o episodi che non glielo hanno permesso. Dobbiamo fare un salto in avanti di 2-3 decimi in più rispetto a quanto migliorerà la McLaren. Nel caso in cui ci riuscissimo, nulla ci sarà precluso in questa nuova stagione“.