La Ferrari SF-25 cresce bene: l’indiscrezione fa sognare i tifosi, cosa spunta fuori

Mancano meno di due settimane all’unveiling della nuova Ferrari SF-25. Da Maranello arrivano voci che fanno sognare sulla nuova Rossa.

Il 19 di febbraio si alzeranno finalmente i veli sulla Ferrari SF25, la monoposto che sarà affidata a Charles Leclerc e Lewis Hamilton e che avrà il compito di riportare a Maranello i titoli mondiali. Per la prima volta dopo 16 stagioni, il Cavallino è tornato a giocarsi il titolo costruttori nel 2024, arrendendosi per appena 14 punti alla McLaren. Sotto la gestione di Frederic Vasseur la squadra sta crescendo, ma ora è necessario l’ultimo step sul lato prestazionale per tornare al vertice, e restare lì in alto con costanza. Le carte in regola per farcela ci sono tutte, e a breve conosceremo i reali valori delle vetture.

Leclerc ed Hamilton costituiscono, almeno sulla carta, la coppia più forte ed equilibrata, potendo far leva su talento, velocità ed esperienza, ma dalla loro ci dovrà essere anche una vettura sin da subito performante. Considerando che presto i team abbandoneranno lo sviluppo per concentrarsi sulle nuove regole 2026, la Ferrari dovrà essere competitiva e pronta alla battaglia già dall’Australia, nella speranza che gli altri non siano così veloci. Ogni aspetto è stato curato nei dettagli, e da Maranello arrivano notizie positive.

Ferrari, ecco cosa emerge sulla nuova SF-25

Secondo quanto riportato dal sito web “Funoanalisitecnica.com“, giungono notizie positive da casa Ferrari per quanto riguarda la nuova SF-25 Nella sede della gestione sportiva stanno avendo luogo diverse prove in fabbrica, tra cui il seven post rig. Si tratta di test sui banchi dinamici, in cui vengono riprodotte le irregolarità dell’asfalto, ma anche altri aspetti fondamentali per verificare quello che potrà essere il comportamento dell’auto sui bump e sulle sconnessioni presenti sui vari tracciati del mondiale.

In base a quanto emerso, le sospensioni della Ferrari SF-25 si starebbero comportando molto bene, ed è un aspetto di vitale importanza. Secondo le voci di corridoio, la nuova Rossa adotterà uno schema sospensivo anteriore pull-rod, adattandosi a quanto fatto da Red Bull e McLaren ed abbandonando il push-rod. Sono stati raccolti molti dati anche durante le simulazioni e dalla galleria del vento, ed i primi riscontri sono molto buoni. Ovviamente, ciò non basta per dire che la nuova Rossa sarà competitiva, anche perché manca il confronto con la concorrenza e per via delle differenze che potrebbero emergere in fase di correlazione tra asfalto e simulazione. Ma i primi riscontri sono confortanti.