La Ferrari prepara la prima Rossa di Lewis Hamilton: come cambierà la nuova vettura, sarà rivoluzione

In casa Ferrari procede a spron battuto la preparazione della nuova monoposto, nome in codice 677. Tutto sulla nuova vettura del Cavallino.

Il 2025 inizia con la solita promessa Ferrari: questa volta bisogna vincere, e di scuse non ce ne saranno. La coppia di piloti sarà probabilmente la più forte della griglia, con l’arrivo di Lewis Hamilton al fianco di Charles Leclerc, in modo da garantire il perfetto mix tra velocità ed esperienza. Dopo quattro anni, la Scuderia modenese tornerà a poter contare su un campione del mondo nel proprio “roster”, il pilota più vincente di sempre nella storia della F1. La nuova monoposto, secondo le parole di Frederic Vasseur, sarà nuova al 99%, avendo solo l’1% delle componenti in comune con l’auto del 2024.

La SF-24 si è dimostrata un’auto molto competitiva, soprattutto in termini di passo gara, facendo dei passi da gigante in confronto all’auto del 2023, che aveva nella sola performance sul giro secco il proprio punto di forza. La Ferrari dovrà ritrovare competitività in qualifica e con le basse temperature con la monoposto 2025, ed è proprio in tal senso che il comparto sospensivo verrà rivoluzionato. Andiamo a scoprire quelle che saranno le principali novità pensate da Loic Serra e dal suo staff tecnico per il futuro.

Ferrari, potrebbe arrivare il pull-rod nel 2025

Secondo la gran parte delle indiscrezioni che stanno circolando in questi giorni, la Ferrari dovrebbe finalmente passare allo schema della sospensione anteriore pull-rod, riprendendo il concetto sul quale la Red Bull e la McLaren hanno puntato sin dal 2022, primo anno della F1 ad effetto suolo. La zona anteriore sarà del tutto riprospettata, con l’obiettivo di innescare maggiore energia sugli pneumatici, per essere più performanti sia sul giro secco che quando le temperature saranno particolarmente basse. Sarà fondamentale, dunque, centrare subito la finestra di utilizzo delle gomme Pirelli.

Questa nuova sospensione sarà più rigida, andando così a garantire maggiore flessibilità nella gestione delle altezze da terra. Inoltre, la Ferrari procederà ad arretrare maggiormente le fiancate, così di allontanare le prese d’aria dalle turbolenze che derivano dalle ruote anteriori. Il fondo sarà basato su quello sperimentale che Charles Leclerc ha utilizzato nel Gran Premio del Qatar, con l’obiettivo di migliorare il centro di pressione sotto la vettura. Sulla 677 si andrà a ricercare un maggior bilanciamento generale, mentre al posteriore, dovremmo trovare una sospensione push-rod. La rivoluzione rispetto al 2024 è servita, e la pista ci dirà se il lavoro in fabbrica sarà stato sufficiente.