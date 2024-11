Il cambio vita dell’ex pilota del Motomondiale: ecco come passa il tempo oggi (VIDEO)

Stanno facendo il giro del mondo le immagini di un ex pilota del Motomondiale, che ha optato per un viaggio spirituale nel mondo.

Il Motomondiale ha appena concluso la stagione 2024, un’annata entusiasmante in tutte e tre le classi, e che ha regalato spettacolo ed emozioni. Jorge Martin ha vinto il titolo in MotoGP, Ai Ogura in Moto2 e David Alonso si è ritrovato sul tetto del mondo in Moto3, e siamo certi che il 2025 sarà un altro anno ricco di spettacolo, con tanti protagonisti pronti a dire la loro nelle varie categorie.

Nella giornata di oggi, vogliamo concentrarci su quello che è ormai da tempo un ex pilota, che dopo tanti anni trascorsi nella classe 250 e poi in Moto2, ha appeso il casco al chiodo concentrandosi su un vero e proprio cammino di fede. Nello specifico, ci stiamo riferendo ad Axel Pons, che ha corso nella classe di mezzo tra il 2008 ed il 2017, senza mai ottenere risultati di rilievo. Figlio di Sito Pons, ha corso nel team di famiglia Pons Racing, ed ora ha deciso di optare per una vita completamente diversa da quella che lo aveva visto protagonista in passato.

Axel Pons, ecco la sua nuova filosofia di vita

In un video pubblicato sul canale YouTube “Pakistan Tourism“, è stata svelata la nuova vita di Axel Pons, che dopo l’esperienza in pista, ha scelto di intraprendere quello che è un vero e proprio cammino di fede, tagliando ogni legame con il passato. Già nel 2019 aveva fatto sapere di voler chiudere con la sua esistenza precedente, ed ora che è apparso in queste immagini ha chiarito quella che è la sua nuova vita. Nello specifico, lo vediamo con un look radicalmente diverso da prima, con i dread ed una lunga barba, che copre buona parte del suo viso, e con i piedi scalzi e sporchi.

Secondo le sue parole, che qui potrete ascoltare, sta camminando da 15 mesi ed è riuscito a raggiungere il Pakistan partendo dalla Spagna, attraversando 10 paesi senza indossare le scarpe. Pons ha poi fatto sapere di voler entrare in India, ma a causa del visto che gli è stato negato, non è riuscito nel suo intento. Dopo essere approdato ad Islamabad, capitale del Pakistan, proverà a recarsi in Cina. La sua volontà è quella di fare le cose più lentamente ed assaporando ogni singolo dettaglio dopo una vita in pista ad alta velocità. Il suo unico desiderio è quello di legarsi ad Allah o a Dio, ed ha rivelato che sta pregando intensamente perché ciò accada.