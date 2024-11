MotoGP GP Solidarietà, Sprint Race: Bagnaia domina, Martin fa un altro passo verso il titolo

La Sprint Race della MotoGP in quel di Barcellona vede trionfare Pecco Bagnaia, seguito da Bastianini e Martin. Lo spagnolo vede l’iride.

Il titolo mondiale della MotoGP si deciderà nella gara di domenica in quel di Barcellona, dove si tiene il Gran Premio della Solidarietà. Pecco Bagnaia ha dominato portandosi a -19 punti da Jorge Martin, terzo dopo essere stato scavalcato all’ultimo giro da un coriaceo Enea Bastianini, il quale ha così messo a segno una splendida doppietta per la Ducati ufficiale, ma il team Pramac può comunque sorridere visto l’esito della gara odierna.

Infatti, ad Jorge Martin sarà sufficiente portare a casa una nona posizione per laurearsi campione del mondo della MotoGP, un risultato pienamente nelle corde di questo pilota. Tornando ai risultati della tappa odierna, il quarto posto è stato appannaggio dell’Aprilia di Aleix Espargarò, seguito da Alex Marquez e Franco Morbidelli, mentre Marc Marquez ha chiuso solo settimo, davanti a Marco Bezzecchi che ha chiuso la zona punti. Lo spettacolo va avanti.

MotoGP, Martin gestisce dietro le Ducati ufficiali

Ultima Sprint Race stagionale per la MotoGP in quel di Barcellona, per il Gran Premo della Solidarietà che deciderà il mondiale. Pecco Bagnaia tiene il comando dopo una partenza difficile, seguito da Enea Bastianini ed Jorge Martin, autore di uno scatto a dir poco fulmineo. Malissimo purtroppo l’Aprilia di Aleix Espargarò, che partiva dalla seconda piazza. Si toccano nel frattempo Marc Marquez e Pedro Acosta, con quest’ultimo che perde la carena ed è costretto al ritiro.

La sfida è intensa dietro al campione del mondo della MotoGP, che riesce a prendere il largo confermando di avere un passo differente rispetto alla concorrenza. Splendida la sfida tra Martin e Bastianini, con il rider iberico che riesce a liberarsi del rivale salendo al secondo posto, mentre Alex Marquez supera Franco Morbidelli salendo in quarta piazza. Marc, invece, fa sorprendentemente fatica, e resta invischiato in una battaglia per la settima posizione con Fabio Quartararo e Marco Bezzecchi.

Grande sfida anche tra Aleix ed Alex Marquez, con l’alfiere di casa Aprilia che si prende la quarta piazza, mentre Bastianini si rimette nella scia di Martin. Enea passa il rivale e gli strappa la seconda posizione, dando speranza a Pecco che vola verso il successo. Grande doppietta per le Ducati ufficiali, ma Martin necessita di un piazzamento per portarsi a casa il mondiale. Alle 14:00 di domani la partenza della gara.