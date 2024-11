Mercedes, l’auto in fiamme fa il giro del mondo: è elettrica e ha fatto un vero disastro (VIDEO)

La Casa di Stoccarda è andato incontro ad altri gravi problemi. La scoperta non farà felici i clienti che hanno scelto un modello alla spina.

La Mercedes, negli anni scorsi, ha ampliato le opportunità di scelta per i progressisti green. L’obiettivo è risultare concorrenziale in mercati dove l’elettrico vola, come ad esempio negli Stati Uniti. La Stella a tre punte in America propone l’EQB, l’EQE, l’EQE SUV, l’EQS e l’EQS SUV. C’è un modello che non è facile da reperire e dopo aver visualizzato le immagini del filmato in basso tirerete un sospiro di sollievo. L’EQA sta seminando il panico tra gli automobilisti e il motivo è presto spiegato.

L’entry level crossover della gamma full electric della Mercedes ha avuto diversi problemi di sicurezza. La Mercedes-Benz EQA è stata svelata il 20 gennaio 2021 ed è costruita sulla piattaforma modulare (MFA2), allungata di 50 mm, con il coefficiente di resistenza aerodinamica che si attesta sul valore di 0,28. All’esordio c’è un’unica versione battezzata EQA 250, equipaggiata di un motore elettrico da 190 CV che alimenta le sole ruote anteriori, associato a un pacco batteria agli ioni di litio con una capacità di 66,5 kWh e una massa del pacco che si attesta sui 495 kg, per un’autonomia dichiarata di circa 426 km.

La Mercedes-Benz, grazie joint venture Ionity, ha lanciato sul mercato per la EQA, come optional, lo standard di ricarica CCS (Combined Charging System), che permette di ricaricare la vettura con ricarica rapida fino a 100 kW. Purtroppo non sono mancate le avarie tecniche che stanno compromettendo l’immagine green del brand tedesco.

Mercedes, incendio improvviso

Il video del canale YouTube SWNS riprende una EQA che, improvvisamente, prende fuoco in un vialetto del Regno Unito durante un apparente temporale. Il fumo emerge da sotto il veicolo e aumenta rapidamente sino a provocare una esplosione. Non è la prima volta che una Mercedes EV ha provocato dei danni per un improvviso cortocircuito. Stavolta l’incendio è avvenuto a Spratton, Northamptonshire e il Daily Mail riporta che l’EQA aveva solo percorso 45.062 km.

I proprietari del crossover hanno parlato con BBC News la scorsa settimana e hanno affermato che il veicolo era parcheggiato fuori per diverse ore prima che il figlio avvertisse il rumore di un’esplosione. Ciò ha permesso alla famiglia di scappare con i loro cani e di tentare di combattere l’incendio con l’aiuto di un vicino. Sono arrivati i pompieri ma i proprietari del mezzo stavano quasi per perdere la casa a causa dell’incendio. Il modello aveva 2 anni e non era in fase di ricarica. Non sarà semplice identificare la causa del problema ma è ovvio che queste notizie ledano, definitivamente, una immagine sulle EV della Casa della Stella a tre punte già piuttosto fragile.