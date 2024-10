Ferrari, questo è l’anno buono: c’è una statistica che sorride al Cavallino

La Scuderia Ferrari potrebbe festeggiare un riconoscimento iridato che manca dal 2008. C’è un parallelismo che vi farà sognare da tifosi della Rossa.

I piloti della Ferrari hanno stravinto il duello nelle ultime due tappe con i rispettivi rivali di Red Bull Racing motorizzata Honda e McLaren Mercedes. Quest’ultima sta riscontrando più affanni del previsto, sebbene abbia messo in pista una vettura, dalla seconda parte di stagione, superiore rispetto alla concorrenza a causa dell’inesperienza dei piloti. Gli alti e bassi di Oscar Piastri e la poca costanza di Norris hanno permesso alla Rossa di riaprire una contesa che sembrava indirizzata sino a pochissime settimane fa.

La Red Bull Racing si sta reggendo, esclusivamente, sulle performance di Max Verstappen. Negli ultimi 15 GP corsi il teammate Sergio Perez non ha più calcato il podio, entrando una sola volta in top 5. Il driver messicano da quando è stato confermato per altre 2 annate ha completamente staccato la spina. Con un pilota di medio livello oggi la RBR, probabilmente, avrebbe ancora in mano la leadership della graduatoria costruttori.

La Ferrari si è riavvicinata a suon di aggiornamenti migliorativi e grazie ad una serie di risultati positivi che hanno coinvolto, nell’ultimo periodo, anche il partente Sainz. Quest’ultimo ha dimostrato di essere un pilota che avrebbe meritato più del sedile della Williams. Nessun top team ha deciso di ingaggiare il figlio d’arte del Matador sebbene possa mettere a disposizione una ottima costanza di rendimento. In questo scenario occorre tornare indietro di 16 anni per riavere statistiche in linea con le ambizioni della Scuderia modenese.

Il dato che fa impazzire i tifosi della Ferrari

La squadra emiliana ha conquistato l’ultimo successo nel 2008. In quell’occasione Felipe Massa sfiorò anche il trionfo personale nella graduatoria pilota. Perse il Mondiale ad Interlagos per un colpo di coda di Lewis Hamilton al volante della McLaren Mercedes. In quell’annata la squadra di Woking era molto temibile, ma la Rossa inanellò più punti grazie ad un perfetto gioco di squadra.

Kimi Raikkonen, da campione in carica, conquistò i successi in Malesia e in Spagna. Massa vinse in Bahrain, Turchia, Francia, Spagna, Belgio e Brasile. La Ferrari non vinceva GP multipli con entrambi i piloti dal 2008. In questa annata Sainz ha trionfato in Australia e in Messico, mentre Leclerc ha vinto nel Principato di Monaco, in Italia e negli Stati Uniti. Sarà di buon auspicio? Il distacco dalla vetta occupata dalla McLaren è di soli 29 punti con 4 Gran Premi e 2 Sprint Race ancora a disposizione.