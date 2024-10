La famiglia Agnelli e la loro pazzesca ricchezza: ecco quanto oro hanno in banca

Tra le famiglie più ricche d’Italia e d’Europa spicca quella degli Agnelli. Ecco a quanto ammontano le loro riserve di oro.

Il patrimonio della famiglia Agnelli ha un valore complessivo di miliardi di euro, una fortuna acquisita nel corso dei secoli e che si è rinforzata principalmente nel corso del Novecento. Questa casata ha oggi le mani in pasta in ogni ambito, anche se non tutto sta andando alla perfezione. John Elkann, l’uomo che è considerato il più potente dell’intera famiglia, è presidente della Ferrari e di Stellantis, oltre che amministratore delegato di Exor.

Stellantis è in rotta con il Governo italiano a causa del crollo della produzione nel nostro paese, e la situazione sta peggiorando ogni giorno di più. Elkann è anche al vertice di GEDI gruppo editoriale e della fondazione Giovanni Agnelli, ed ha ormai accentrato il potere nelle proprie mani. Oltre ai noti alti e bassi delle aziende di famiglia, c’è anche la questione legata all’eredità da dover affrontare, che include anche gli enormi possedimenti di oro. Andiamo a scoprire la verità sulla casata torinese.

Agnelli, ecco l’oro che hanno a disposizione

La vicenda dell’eredità Agnelli è ormai molto nota, ed è legata all’ingente patrimonio lasciato dall’Avvocato nel momento della sua scomparsa, avvenuta nel 2003. Gianni decise di rendere suo successore il nipote John Elkann prima di morire, figlio di Margherita de Pahlen, la quale ha avanzato una causa che riguarda l’oro di famiglia. In sostanza, Margherita vuole dimostrare che l’abituale resistenza del padre fosse in Italia e non in Svizzera, così da far valere quelle che sono le nostre leggi in materia di successioni.

Tutta la vicenda che ormai va avanti da anni ha portato a far emergere dei dati impressionanti, riportati da quelli che sono divenuti noti come i Panama Papers, ovvero un fascicolo riguardante i dati, le informazioni e le identità degli azionisti e dei manager con interessi nelle società offshore. Ebbene, pare che la famiglia Agnelli sia proprietaria di ben 138 mila tonnellate di oro, dal valore di 9 miliardi di euro. Una cifra impressionante, che permetterà agli eredi della famiglia di stare tranquilli per generazioni.