Elettrico in crisi, ora arriva la soluzione che cambia tutto: 2mila km con un solo litro

E’ nato un nuovo mezzo che sembra arrivare dallo spazio. Si tratta di un prototipo innovativo che potrebbe cambiare gli scenari del mondo delle quattro ruote.

Il mercato delle auto elettriche sta attraversando il momento di maggiore crisi. Dopo un hype iniziale stanno venendo al pettine tutti i nodi, mettendo in mostra tutti i limiti di una tecnologia che, almeno alle nostre latitudini, non convince. Carenza di colonnine, prezzi proibitivi e una netta svalutazione sul mercato dell’usato stanno avendo un forte impatto sulle vendite.

Il prezzo delle auto elettriche sarebbe dovuto già crollare. Si era parlato di un abbassamento progressivo del tempo, ma la verità è che una utilitaria alla spina, senza ecobonus, costa una fortuna. Per questo motivo i costruttori stanno sperimentando delle soluzioni alternative alle batterie agli ioni di litio per garantire un progresso, realmente, green. La soluzione dell’idrogeno potrebbe rappresentare la svolta nel settore dell’Automotive 2.0.

Auto ad idrogeno, inizia una nuova era

L’idrogeno si trasforma in energia elettrica, grazie alle celle a combustibile e sprigiona solo vapore acqueo. Le auto ad idrogeno necessitano di un rifornimento occasionale in strutture specifiche, una volta terminato il gas. A differenza delle EV presentano una soluzione di ricarica rapida di pochi minuti. Potenti gruppi come Hyundai e Toyota hanno già puntato su questa tecnologia. Il problema? I governi stentano a installare impianti di ricarica, puntando tutto sull’elettrico.

Dei ricercatori dell’Università di Delft, in Olanda, hanno progettato una vettura capace di affrontare 2000 Km con appena 950 g di idrogeno. Un primato che potrebbe consentire un trasporto di a/r dalla Puglia alla Lombardia. Una soluzione che manderebbe in pensione tutte le attuali tecnologie. Occorrerebbe sviluppare una rete di distributori di altissimo spessore. In Italia Eni ha indetto tre bandi PNRR: a Venezia, a San Donato Milanese per il trasporto privato, sia pesante che leggero, e a Taranto.

L’Eco-Runner XIII sembra arrivare dal futuro. Questa navicella spaziale presenta un peso minimo e una superfice aerodinamica studiata nei minimi dettagli per ridurre i consumi. In nome della sostenibilità è stato concepito per risultare agile ed efficiente in città. Ha le potenzialità per aprire le porte di una luminosa nuova era dell’Automotive. Una macchina capace di percorrere 2000 Km con appena 950 g di idrogeno cambierebbe, radicalmente, gli scenari. Ci sta scommettendo anche la Ferrari. Le vetture ad idrogeno potrebbero essere la soluzione definitiva a tutti i guai dell’industria elettrica.