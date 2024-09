FIAT, quanto costa fare 100 km con la Panda ibrida? Efficienza pazzesca

Oggi vi sveleremo uno dei motivi del grande successo della FIAT Panda, ovvero la sua grande efficienza. Ecco i dettagli.

Il successo della FIAT Panda è testimoniato da un semplice dato. La citycar, che debuttò nel 1980 nella sua prima generazione, è ancora la più venduta in Italia, e ricopre questa posizione di leadership da 12 anni a questa parte. Nel 2024, è stata svelata al mondo la nuova generazione della Panda citycar, definita la più tecnologica di sempre. Essa è dotata di tutti gli ADAS di ultima generazione, oltre al cruscotto digitale ed al volante multifunzione.

Da qualche anno, la FIAT Panda è in vendita solamente in versione ibrida, con il motore FireFly 1.0 da 70 cavalli di potenza massima, in grado di garantire buone prestazioni in ambito urbano. Nella giornata di oggi, ci concentreremo su un aspetto molto interessante, vale a dire la sua efficienza in ambito extraurbano, confermata dalla spesa molto bassa che viene richiesta per completare 100 km di viaggio. Andiamo a scoprire i dettagli sull’efficienza della citycar più amata dagli italiani.

FIAT, Panda economica non solo nel prezzo

La FIAT Panda ibrida è la regina delle vendite, e non solo per il prezzo di circa 15.000 euro che la rende una delle auto più economiche in assoluto. A fare la differenza è anche la sua parsimonia sui consumi, confermata da un test svolto dagli esperti del sito web “Motor1.com“. Nel 2020, la Panda è stata messa alla prova tra Roma e Forlì, in un tratto dalla lunghezza di 360 km, ed è proprio in questa prova che ha messo in mostra tutte le sue qualità.

Per chi ama i numeri, ha completato la tratta con un consumo medio di 3,90/100 km, pari ad una percorrenza di 25,64 km/l, con una spesa di soli 19,92 euro. Dunque, con meno di 20 euro è riuscita a percorrere una strada di quasi 400 km, a conferma dell’efficienza eccellente di questa citycar. Ovviamente, molto dipende anche dallo stile di guida attuato e dalle prestazioni che vengono ricercate, ma è in ogni caso un dato notevole.

In base ai numeri sopracitati, la FIAT Panda può completare 100 km con una spesa di appena 5,53 euro, ed in un momento come quello attuale in cui il prezzo dei carburanti non è poi così contenuto, poter contare su un efficienza simile invita il cliente a procedere al suo acquisto. Vedremo se la Grande Panda appena svelata saprà fare di meglio, ovviamente in versione ibrida.