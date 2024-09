Renault pronta a lanciare un nuovo SUV: concorrenza spiazzata, costo irrisorio

La Casa francese sta per lanciare un nuovo Sport Utility Vehicle. Potrebbe fare il botto, grazie ad uno stile ultra moderno.

La gamma Renault sarà ampliata con il lancio di nuovi modelli a ruote alte super tecnologici. Il marchio transalpino, da anni, ha proposto la sua interpretazione di SUV, sfruttando il family feeling abituale. Auto eleganti, sinuose, moderne e, estremamente, innovative.

La Rafale, la Captur e la riuscitissima Austral hanno dimostrato di avere una marcia in più sul mercato. In attesa della rivoluzione elettrica, il brand sta puntando fortemente sui motori a combustione interna e sui GPL, come del resto hanno deciso di fare con la Dacia. Gli appassionati della Renault hanno intenzione di promuovere la nuova versione della Captur nelle prossime settimane.

Verrà commercializzata con due allestimenti diversi, ossia l’Equilibre ed il Techno, con motorizzazioni a benzina, GPL, ibrida a benzina ed anche Full Hybrid. Non sarà presente una versione diesel. La base di partenza della Captur è l’Equilibre TCe 90, equipaggiata con motore termico a benzina che potrebbe arrivare a costare 22.250 euro, IVA inclusa. Un prezzo economico per un SUV con tanta tecnologia a bordo. Nella sostanza verrebbe a costare, leggermente, in più la versione Equilibre TCe 100 dotata del GPL, promossa a 23.050 euro.

Le foto spia della nuova Renault Captur

I prezzi della Full Hybrid sono diversi. Occorrono ben 26.850 euro nell’allestimento Captur Equilibre E-Tech Full Hybrid 145 per averla nel proprio garage. La nuova gen del SUV francese punta a coinvolgere diverse categorie di appassionati con una gamma di prezzi piuttosto variegata. Sotto al cofano c’è un benzina tre cilindri da 1.0 litri e 91 cavalli, mentre un ibrido leggero equipaggia sino a 140 cavalli. La versione più briosa è la Full Hybrid da 159 cavalli ed una batteria da 9,8 kWh, grazie ad un motore aspirato da 1.6 litri.

Sul canale YouTube REC Anything ha fatto capolino un video che permette di osservare le forme della vettura. Le foto spia mettono in mostra un look modernissimo, rivelando un frontale con una griglia hi-tech.

L’auto 5 porte è slanciata e bombata. Spiccano i nuovi gruppi ottici. Questo nuovo modello farà faville sul mercato, grazie alla varietà di motori ed allestimenti al giusto prezzo. La concorrenza nel segmento dei SUV è tantissima, ma la Casa francese saprà giocare un ruolo da protagonista.