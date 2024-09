Ralf Schumacher ha fatto coming-out sulla propria omosessualità nel mese di luglio, ed ora l’ex moglie Cora ha detto la sua.

L’estate che sta volgendo al termine ci ha regalato un grande spettacolo nel mondo della F1, che ha visto terminare il dominio della Red Bull, aprendo ad una grande battaglia tecnico-sportiva. Nel mese di luglio, è arrivata anche una notizia relativa al gossip, che ha sorpreso tifosi ed addetti ai lavori. Ralf Schumacher ha fatto coming out sulla propria omosessualità, pubblicando sul proprio profilo Instagram uno scatto assieme al proprio compagno.

Il suo nome è Etienne-Bousquet-Cassagne, e nella foto pubblicata, i due appaiono molto felici assieme, abbracciati mentre osservano l’orizzonte. In passato, Ralf Schumacher era stato sposato per ben 14 anni con Cora Brinkmann, con la quale era convolato a nozze nel 2001, sino al divorzio targato 2015. Dalla loro unione è nato David, anch’egli pilota, ed è la stessa Cora che nelle ultime ore ha voluto fare un’importante rivelazione, che ha attirato l’attenzione dei fan.

Ralf Schumacher, la scelta dell’ex moglie Cora

Tra Ralf Schumacher e Cora Brinkmann i rapporti non sono affatto idilliaci, e non sono mancati, in passato, episodi di liti verbali e momenti di forti tensioni. Ebbene, in una storia pubblicata su Instagram, Cora ha fatto sapere che manterrà il cognome Schumacher, acquisito dopo il matrimonio, nonostante le grandi sofferenze che l’ex pilota gli ha inferto nel corso degli ultimi anni.

La storia d’amore, finita da tempo, ha dunque lasciato parecchi strascichi, ma Cora ha scelto comunque di mantenere quel cognome, così significativo per tutti gli appassionati di motorsport. La prima vittoria in carriera di Ralf Schumacher in F1 coincise proprio con l’anno delle nozze, visto che maturò al Gran Premio di San Marino del 2001, al volante della Williams-BMW. Si trattò di un successo carico di significati, dal momento che fu il primo per la squadra di Sir Frank dal lontano 1997, anno dell’ultimo titolo mondiale, conquistato da Jacques Villeneuve.

La sfortuna di Ralf, come quella della gran parte dei piloti dei primi anni Duemila, è quella di essersi scontrato contro la forza dominante di Michael Schumacher e della Ferrari, che all’epoca facevano uno sport a parte. Dopo l’esperienza in Williams, conclusasi nel 2004, ha cercato fortuna per tre anni in Toyota, ma con poche soddisfazioni come qualche podio ed una pole position. La sua carriera si è poi conclusa alla Mercedes nel DTM tedesco.