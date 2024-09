MotoGP GP San Marino, Gara: Marquez fa il fenomeno davanti a Bagnaia, disastro Martin

La MotoGP fa tappa a Misano, dove si impone ancora Marc Marquez, davanti a Bagnaia e Bastianini. Grave errore di Martin.

La MotoGP è di nuovo ai piedi di Marc Marquez, che ha conquistato la seconda vittoria di fila a Misano. Il nativo di Cervera, pur partendo dalla terza fila, ha fatto la differenza nel momento in cui è venuto a piovigginare, scavalcando i rivali come se fossero fermi, battendo Pecco Bagnaia ed Enea Bastianini. La Ducati del Gresini Racing con il #93 è ora a -53 da Jorge Martin, e con un Marquez di questo livello, nulla è scontato.

Le Ducati factory si son dovute arrendere, ma per Bagnaia è comunque una domenica positiva. Martin è infatti giunto 15esimo a seguito di un errore molto grave, avendo scelto di passare alla moto da bagnato quando c’erano poche gocce di pioggia. Si tratta di un pesante scivolone per il leader della MotoGP, che avrebbe dovuto solamente copiare le mosse del rivale.

Quarta posizione per la KTM di Brad Binder, seguito da Marco Bezzecchi ed Alex Marquez. Il settimo posto è della Yamaha di Fabio Quartararo, autore di una prova eccellente, davanti a Jack Miller, Fabio Di Giannantonio e Pol Espargarò, che ha chiuso la top ten. Martin lascia Misano con soli 7 punti di vantaggio su Bagnaia, e quest’errore potrà costargli carissimo.

MotoGP, Marquez non ha rivali

Cielo coperto sopra Misano, dove si disputa il Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini di MotoGP. Pecco Bagnaia stavolta scatta forte e si tiene la prima posizione al via, ma Jorge Martin è già secondo dopo pochissime curve, scavalcando Franco Morbidelli. Il meteo sarà determinante nel corso di questa gara, e dopo pochi giri, qualche goccia di pioggia più pesante inizia a farsi sentire.

La prima vittima, purtroppo, è proprio Morbidelli, che era in piena lotta per la vittoria, ma la caduta alla prima staccata lo costringe al ritiro. Martin butta via la sua gara rientrando subito per fare il bike swap, passando alla gomma da bagnato. Con la pista che non si bagna a sufficienza e la pioggia che lascia il posto all’asciutto, il leader del mondiale MotoGP è costretto ad un nuovo rientro per tornare su gomma slick.

Errore oggettivamente clamoroso quello del rider iberico, che con i 26 punti di vantaggio su Bagnaia in campionato non doveva far altro che copiare le mosse del rivale. Sull’umido si scatena Marc Marquez, che in un lampo si prende la prima posizione, correndo da funambolo in condizioni di scarsa aderenza. Il nativo di Cervera non deve far altro che gestire sino al traguardo, portando a casa una dominante vittoria davanti a Bagnaia ed Enea Bastianini. Prossimo appuntamento ancora a Misano tra due settimane.