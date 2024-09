Lamborghini, questa multa non si era mai vista: la causa sconvolge tutti

Il proprietario di una delle Lamborghini più amate si è visto multare per una causa mai sentita prima. Scopriamone i motivi.

Quando si arriva a poter acquistare una Lamborghini, significa che si ha da parte un bel gruzzoletto da poter spendere, e neanche la più salata delle multe può far paura. Tuttavia, la sanzione pecuniaria è sempre fastidiosa, anche quando si è ricchi sfondati, soprattutto nel caso in cui si viene colpiti una prima volta, e c’è la certezza che la stessa multa possa essere rifilata al proprietario per molte altre volte.

Non si tratta di un eccesso di velocità o di un divieto di sosta, e per la prima volta, un proprietario di una Lamborghini è stato multato perché la sua auto faceva troppo rumore. Sembra davvero incredibile, soprattutto perché colui che ha subito la sanzione, non ha attuato alcuna modifica alla propria supercar, che non è a norma di serie, e ciò vuol dire che non potrà più circolare nella zona dove è stato multato. Andiamo a vedere, nel dettaglio, cosa è accaduto.

Lamborghini, multato per il troppo rumore

Secondo il Codice della Strada italiano, una multa per eccesso di rumore proveniente da un veicolo può avvenire quando esso supera gli 87 decibel. Chi non rispetta questa legge, viene multato con una cifra che va un minimo di 42 ad un massimo di 173 euro, ma vi garantiamo che a quest’uomo di New York, proprietario di una Lamborghini Huracan Performante, le cose sono andate decisamente peggio, e c’è il rischio molto concreto che ciò accada di nuovo in futuro.

Secondo quanto emerso, Anthony Aquilino, a New York, è stato multato di 800 dollari, dal momento che la sua Huracan Performante aveva un sound troppo forte per le leggi locali. Come già anticipato, il collezionista non ha fatto fare alcuna modifica sulla sua Lambo, che gli è stata venduta proprio in questo modo, ma è evidente che il suo sound sia fuorilegge in quel dello stato di New York, e come lui stesso ha raccontato, non potrà più guidarla.

Infatti, secondo la legge la recidiva viene punita in maniera molto severa, con la multa che sale prima a 1.600 dollari e poi a 2.700, e si tratta davvero di una beffa per chi ha speso oltre 240 dollari per acquistare una Lamborghini di questo livello. Aquilino, per non incappare in altre sanzioni, non potrà più mettersi al volante su questo territorio.