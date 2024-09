WEC, 6H Austin: Ferrari in trionfo, vince la “giallona” di AF Corse

La Ferrari torna alla vittoria nel FIA WEC, ed in Texas è la #83 di AF Corse a battere la Toyota. Terza la #50, out la #51 partita in pole.

La 6 ore di Austin del FIA WEC ha regalato il solito, grande spettacolo, che ha tenuto i telespettatori incollati agli schermi sino alla tarda nottata italiana. Ad imporsi è stata la Ferrari #83 di AF Corse, la “giallona” affidata a Robert Kubica, Yifei Ye e Robert Shwartzman, autori di una prova fenomenale in una giornata difficile per le Rosse ufficiali.

Sin dalle prime battute di gara, Kubica aveva messo in mostra un passo notevole sulla vetture privata, mettendosi in testa scavalcando il poleman Antonio Giovinazzi. Purtroppo, i sogni di gloria della #51 si sono interrotti dopo poche ore con il ritiro, maturato a seguito di un testacoda che ha visto protagonista il pilota pugliese durante un doppiaggio. Tornando sull’ordine di arrivo, al secondo posto si è piazzata la Toyota #7 di Kamui Kobayashi, Nyck De Vries e Mike Conway, che hanno preceduto la Ferrari #50 di Miguel Molina, Antonio Fuoco e Nicklas Nielsen. La lotta per i mondiali del FIA WEC è più aperta che mai.

WEC, Ferrari ed Aston Martin in trionfo

La Ferrari non aveva mai vinto una 6 ore del FIA WEC, imponendosi in due occasioni della 24 ore di Le Mans. La gara si è decisa nell’ultima ora, quando la Toyota #7 che era in testa è stata costretta ad un drive through penalty per non aver rispettato una bandiera gialla. In quel momento, Kamui Kobayashi pareva avviato alla vittoria, ma ha dovuto cedere il passo a Robert Schwartzman, che è stato perfetto a gestire le fasi finali della corsa.

La 499P #50 non ha mai avuto il passo per competere per la vittoria, ma ha portato a casa punti pesanti in ottica mondiale. Di certo, la Toyota esce benissimo da questa gara, considerando il BoP estremamente sfavorevole e la pessima qualifica. Non si è mai vista la Porsche, che con la #6 ha chiuso sesta in rimonta, grazie alla solita ottima prova di Kévin Estre, André Lotterer e Laurens Vanthoor.

Passando alla classe LM GT3, mai in discussione il successo dell’Aston Martin #27 di Heart of Racing Team, che si è imposta con Ian James, Daniel Mancinelli ed Alex Riberas, con la Porsche che è sempre più vicina ai successi nei mondiali in questa categoria. Prossimo appuntamento al Fuji il 15 di settembre.