MotoGP, Aragon GP Sprint Race: Marquez, il ritorno del re mentre Bagnaia sprofonda

La Sprint Race del GP di Aragon si è chiusa con una splendida vittoria da parte di Marc Marquez, che torna al successo dopo molto tempo.

Una Sprint Race davvero monotematica per Marc Marquez, che è tornato ai vertici della MotoGP, dopo tanto tempo di assenza. Il rider spagnolo ha letteralmente dominato la scena dal primo all’ultimo giro. Male invece Pecco Bagnaia, che è letteralmente sprofondato nelle retrovie. Di seguito il racconto della gara.

Partenza da incubo per Pecco Bagnaia che viene subito risucchiato dal gruppo. Caduta immediata, invece, per Aleix Espargaro. Davanti a tutti si piazza Marc Marquez seguito da Martin. Lo spagnolo del Team Gresini prova subito a dettare il ritmo. Durante la prima tornata della Sprint casca anche Zarco, un vero peccato per il francese che aveva ottenuto una discreta prestazione con la sua Honda.

MotoGP: crollo di Bagnaia dopo un errore

Primi giri da incubo con la caduta di Morbidelli che si va a sommare a quelle di Espargaro e Zarco. Davanti, invece, Bagnaia prova a ricostruire la propria gara e si ritrova 4°, con il podio abbastanza a tiro. Dopo 2 tornate però Pecco commette un errore e scivola nuovamente al 6° posto. Sprint da dimenticare per lui. In seguito a quella imprecisione crolla completamente il numero #1 della Ducati che si ritrova pressato anche da Binder.

Si rivede finalmente invece Quartararo, sparito dalle posizioni che contano in questo inizio di 2024 a causa di una Yamaha mai competitiva. Ad Aragon però in questa Sprint Race il francese si ritrova in lotta con Bagnaia e Binder. Davanti, invece, Marc Marquez è un autentico martello e decimo dopo decimo distrugge Martin.

Pochi corpo a corpo in questa Sprint Race se non nelle retrovie. Si chiude con il ritorno al successo di Marc Marquez, nell’attesa di vederlo domani in gara. Vittoria autoritaria davanti a Martin ed Acosta per un podio tutto spagnolo. Disastro di Bagnaia che chiude solo 9° alle spalle di un ritrovato Fabio Quartararo.