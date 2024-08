Alfa Romeo, questo SUV è osceno: sembra una vecchia 145 “gonfiata” (FOTO)

Alfa Romeo anni fa aveva progettato un SUV davvero particolare che in molti oggi hanno dimenticato. Scopriamo di cosa si tratta.

L’Alfa Romeo in questi anni ha avuto decisamente degli alti e dei bassi. Dopo l’acquisizione da parte di Fiat ci sono stati dei modelli low cost che hanno un po’ sconfessato il grado di prestigio del Biscione. A far ritornare il sorriso sulle labbra degli alfisti però ci ha pensato la 156, che sul crepuscolo degli anni ’90 ha riportato in auge il Marchio con vendite record e premi sotto ogni punto di vista.

Proprio su quella base poi l’Alfa Romeo ha costruito prima la 159 e poi l’odierna Giulia. Naturalmente, in un’epoca dominata dai SUV come questa non poteva tirarsi di certo indietro proprio il Marchio milanese che ha deciso di mettere in piedi la Tonale e la Stelvio e in tempi più recenti anche la Junior, primo B-SUV elettrico del Marchio.

Alfa Romeo, il SUV che tutti hanno dimenticato

Dagli archivi della memoria però spunta fuori un vecchio modello di Alfa Romeo che farà sicuramente storcere il naso a molti. Nel 1997, infatti, sulla base dell’Alfa Romeo 145, Bertone mise in piedi un SUV Sportut. Il modello fu presentato al mondo al Salone di Ginevra di 26 anni fa. All’epoca i SUV non la facevano ancora da padrone come oggi e quindi fu ritenuto un progetto troppo rischioso da intraprendere.

Quello fu uno degli ultimi progetti di cui si occupò in prima persona Nuccio Bertone, che purtroppo morì proprio poco prima che questa sua creatura venisse rivelata al mondo intero. La vettura in questione aveva retrovisori avanzati e lunotto a cupola. Aveva una lunghezza di 4,11 metri, una larghezza di 1,81 metri e un’altezza di 1,64 metri.

Sotto il cofano c’era un motore da 2 litri 4 cilindri con una potenza di 143 Cv e un cambio manuale a 5 marce. Il propulsore era lo stesso montato anche sulla 75, la 155 e la 164. sin da subito però si decise che si sarebbe trattato solo di una concept car. Fiat non versava in buone acque e non poteva di certo permettersi un flop susseguente ad un grosso esborso per sviluppare un modello che all’epoca era decisamente una novità.

L’Alfa Romeo ha poi strizzato l’occhio nuovamente ai SUV solo nel 2003, quando venne fuori la concept Kamal, un modello che poi è servito anni dopo come base per la moderna Stelvio. In tanti che oggi vedono questo “prototipo” di SUV Alfa storcono un po’ il naso, ma ci sta.