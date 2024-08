Ferrari “svela” il suo nuovo modello ad alcuni clienti: in rete trapelano le prime immagini

In casa Ferrari è tempo per una nuova supercar. Intanto cominciano a trapelare le prime immagini che già fanno sognare i fan.

Quando nasce una nuova Ferrari c’è sempre l’attenzione Mondiale. Poche case riescono a catalizzare su di sé lo sguardo di tutti come il brand di Maranello. In particolare a breve, nel 2025, dovrebbe essere svelato un nuovo fiammante modello che promette di scrivere nuove pagine di storia dell’automobilismo.

Sul web già compaiono le prime foto spia di quella che poi sarà l’erede de LaFerrari. A quanto pare si chiamerà F80 in onore degli 80 anni che festeggia il Marchio. A quanto pare però i migliori clienti della Casa di Maranello già sono venuti a conoscenza della silhouette della nuova vettura del Cavallino Rampante.

Novità sulla nuova Ferrari F80

In particolare il collezionista americano David Lee ha mostrato al mondo come Ferrari cerca di “corteggiare” i suoi migliori clienti. Per prima cosa un gruppo di selezionate persone viene invitato a partecipare ad un evento speciale che precede la presentazione alla stampa dell’auto. Nel caso della nuova supercar made in Maranello l’evento si terrà il prossimo ottobre.

Lee però ha mostrato un altro piccolo dettaglio che ha stregato tutti. Nella clip, infatti, si vede nell’invito una sagoma che ricalcherebbe la silhouette della F80, svelando in un certo senso la nuova vettura che ancora deve vedere la luce. Naturalmente le informazioni sono davvero ridotte all’osso. L’invito è riservato a miliardari che già posseggono un gran quantitativo di Ferrari e quindi possono essere interessati a questo nuovo modello.

Solitamente questi modelli sono sempre a tiratura limitata. Per la GTO furono 272 esemplari, 1311 per la F40, 349 per la F50, 399 per la Enzo e infine 499 per LaFerrari. Insomma si tratterà in ogni caso di una vettura per pochi eletti. Vedremo poi a questo punto chi saranno i fortunati che riusciranno a prenderne una. Una cosa è certa, c’è grandissima attesa per questo modello, come avviene per tutte le vetture che escono dalla fabbrica di Maranello.