FIAT, c’è ancora un modello a GPL? Lei è l’ultima rimasta, ma sta per sparire

In casa FIAT resta un ultimo modello ancora con alimentazione a GPL, anche se non si tratta propriamente di una vettura del Marchio torinese.

Le auto a GPL stanno letteralmente scomparendo. Sono pochissimi i costruttori che ancora producono questo tipo di auto. La motivazione risiede nel fatto che in tanti ormai si stanno lanciando sull’elettrico. Ad oggi una delle poche case che ancora si concentra su questo tipo di alimentazione è la Renault e naturalmente la sua controllata Dacia. Non a caso la Sandero sta riscuotendo un enorme successo in Italia proprio nella sua versione GPL.

In Italia però c’è molto patriottismo, non a caso la Panda resta l’auto più venduta nel nostro Paese e lo è ormai da 15 anni consecutivi. Proprio questo modello, sino a poco tempo fa veniva offerta anche in versione GPL, ma da un po’ di tempo a questa parte è sparito dai listini. Ormai non ci sono più vetture a marchio FIAT che presentano ancora quel tipo di alimentazione, ma c’è ancora una superstite nel Gruppo Stellantis.

Stiamo parlando naturalmente della Lancia Ypsilon. Al momento, infatti, è l’ultima rimasta in catalogo che presenta il GPL. Naturalmente non stiamo parlando della nuova Ypsilon che è stata da poco presentata, ma della vecchia che alla fine di quest’anno uscirà definitivamente fuori produzione. La vettura ricordiamolo in un primo momento era costruita sul pianale della Punto ed oggi è fatta su quello della Panda e della 500.

Al momento la versione GPL è venduta sul sito Lancia a 13.500 euro con un anticipo di 539 euro, 35 rate da 99 euro e una maxi rata finale da 11.444 euro con un TAN di 8,49% e un TAEG dell’11,8%. L’offerta in questione è valida sino al prossimo 31 agosto, ma è probabile che venga prorogata ulteriormente. A dimostrazione di quanto questo modello sia molto apprezzato dal pubblico continua a comparire nelle classifiche di vendita ai primissimi posti.

Per quanto riguarda la gamma FIAT, invece, al momento troviamo solo vetture elettriche o ibride. L’unica eccezione è rappresentata dalla Tipo Diesel 4 porte che è improvvisamente riapparsa in listino. In quel caso però probabilmente si tratta di qualche esemplare che FIAT ha da smaltire prima di elettrificare poi completamente la sua offerta.