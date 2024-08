Disastro Ferrari, va tutto a fuoco: dramma per l’iconico modello (FOTO)

Dramma in casa Ferrari dove una storica Rossa che ha partecipato ad una gloriosa competizione è rimasta avvolta dalle fiamme.

Ferrari è un marchio iconico che ha scritto la storia della F1 e non solo. In tanti infatti identificano erroneamente il Cavallino Rampante solo con il campionato a ruote scoperte. In realtà negli anni la Casa di Maranello ha partecipato a tantissime gare nel mondo che l’hanno resa una vera e propria icona.

Una di queste è senza ombra di dubbio la 24h di Le Mans. Proprio la gara endurance francese ha visto la Rossa tornare in pista dopo oltre mezzo secolo di assenza un anno fa. Come sempre la Ferrari è tornata col botto riuscendo a vincere le ultime due edizioni della prestigiosa competizione. Un qualcosa che ha reso orgogliosi tutta la squadra e l’Italia intera.

Disastro per questa storica Ferrari

Purtroppo però in queste ore stanno emergendo sul web delle immagini che nostro malgrado lacerano il cuore di tutti gli appassionati. Si tratta della Ferrari 512M del 1971, probabilmente quella che Sam Posey portò al terzo posto alla 24h di Le Mans di quell’anno. Questa Rossa è stata intercettata che girava intorno al Watkins Glen International Raceway lo scorso mese.

A rendere il tutto tragico però ci sono delle immagini dove si vede questa splendida Ferrari avvolta dalle fiamme. Da quanto si apprende dalle immagini il pilota starebbe bene. In una delle foto infatti si può notare il driver accanto alla vettura ormai avvolta dal fuoco. L’auto in questione è una versione modificata della 512S, era dotata di motore V12 da 5.0 litri. Si sospetta che la causa di questa tragedia sia un tubo del carburante rotto.