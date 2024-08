Valentino Rossi “torna” in pista in MotoGP: i fan non credono ai loro occhi

Valentino Rossi è una delle figure più iconiche in MotoGP. Il rider di Tavullia in un certo qual modo tornerà in pista a Silverstone.

Valentino Rossi ha scritto pagine leggendarie all’interno della MotoGP. In pochi anni ha scalato le graduatorie diventando un autentico mito del motociclismo riuscendo a vincere ben 9 titoli iridati. Naturalmente dietro il suo mito si nasconde anche un approccio alle tv e alle telecamere che lo ha reso iconico. La battuto pronta, il sorriso sempre piazzato lì in faccia lo hanno fatto diventare un personaggio che mediaticamente spaccava.

In questi anni in MotoGP, al netto dei tanti campioni che ci sono stati nessuno più di lui ha catalizzato l’attenzione nella classe regina. Il rider di Tavullia ha ottenuto nel Motomondiale 115 vittorie, 235 podi, 65 pole e 96 giri veloci. Uno score pazzesco che lo rende in assoluto uno dei piloti più vincenti della storia di questa categoria.

Fabio Di Giannantonio: novità per il pilota della VR46

Dopo il ritiro avvenuto a fine 2021, il pilota di Tavullia è tornato in un certo qual modo in MotoGP attraverso il suo team, il VR46, che ha già ottenuto ottimi risultati. Al momento in squadra ci sono 2 italiani, Marco Bezzecchi che saluterà a fine anno e Fabio Di Giannantonio.

Quest’anno le cose non stanno andando benissimo, complice un’importante forbice prestazionale che c’è tra la Ducati di quest’anno e quella dell’anno scorso di cui sono dotati i rider della VR46. L’anno prossimo però la musica dovrebbe cambiare perché con l’addio di Pramac sarà proprio il team di Valentino Rossi ad essere promosso a squadra junior di Ducati.

In occasione del prossimo Gran Premio a Silverstone metaforicamente parlando rivedremo in pista Valentino Rossi. La sua squadra, infatti, ha deciso di indossare una livrea che ricorda i simboli iconici del Dottore come il Sole e la Luna, ma non è tutto. Fabio Di Giannantonio, infatti, indosserà un casco che sembra praticamente identico all’ultimo indossato dal #46 nella sua avventura in MotoGP. Quindi sbirciando la pista domenica ci ritroveremo nuovamente a guardare qualcosa di molto familiare.