Martin, insinuazioni su Ducati? Le parole che daranno fastidio a Bagnaia

Jorge Martin ci va giù pesante con Ducati. Lo spagnolo ha lanciato una piccola frecciatina alla squadra italiana e a Bagnaia.

Jorge Martin negli ultimi anni è stata la vera spina nel fianco di Bagnaia. L’anno scorso ha praticamente lottato per il titolo sino a fine anno e quest’anno aveva cominciato l’annata issandosi subito in testa alla graduatoria iridata.

Al netto delle belle prestazioni fatte registrare durante questi ultimi anni, Martin ha deciso quest’anno di cambiare definitivamente aria e passare in Aprilia dove diventerà il nuovo punto di riferimento della squadra italiana. La decisione da parte dello spagnolo di cambiare aria è arrivata in seguito alla scelta di Ducati di puntare tutto su Marc Marquez.

Martin, parole non gentili per Ducati

L’ex Honda, infatti, pur non arrivando ancora alla vittoria, ha dimostrato di essere tornato ampiamente ai suoi livelli cogliendo diversi podi con una moto che lontana parente della GP24 in mano proprio a Martin, Bagnaia e Bastianini. C’è grande attesa quindi di rivedere l’8 volte campione del mondo in sella ad una Rossa ufficiale.

Come riportato da Marca, Martin ha così commentato la lotta iridata con Bagnaia e la situazione attuale in Ducati: “Per me non cambia molto, penso che cambia di più per lui. L’abbiamo visto l’anno scorso. Penso che abbia perso più io il comando che lui che l’ha guadagnato. L’importante è imparare e far si che queste cose non si ripetano. Il supporto Ducati non posso controllarlo io. Che la moto vada o meno non è una cosa che dipende da me”.

Insomma parole decisamente forti per il campione spagnolo che lascia presagire un “non detto” che sarebbe davvero grave per Ducati e per Pecco Bagnaia. Staremo a vedere come andrà a finire quest’anno e in quelli a venire. Naturalmente le parole di Martin calcano la mano su una situazione deflagrata la passata stagione quando lo spagnolo accusò in gara in Qatar un problema con le gomme.