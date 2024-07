Marc Marquez non raggiungerà mai Valentino Rossi: ora lo ha escluso categoricamente

Marc Marquez ha fatto un clamoroso annuncio che riguarda il suo futuro. Non riuscirà mai ad eguagliare Valentino Rossi in questo.

Marc Marquez arriva da stagione non propriamente felici. Negli ultimi anni, complice una Honda spesso non all’altezza della situazione, lo spagnolo si è ritrovato a battagliare più con la propria moto che con gli avversari. Per sua stessa ammissione ha pensato addirittura al ritiro prima dell’approdo in Ducati, ultima spiaggia per un rider che solo pochi anni fa dominava in lungo e in largo in MotoGP.

Il pilota spagnolo, passato nel team Gresini è subito tornato a battagliare per le posizioni di vertice pur non riuscendo ancora a cogliere il suo primo successo in MotoGP con la Rossa di Borgo Panigale. Una prima vittoria però per lui è già arrivata. Marquez, infatti, ha battuto la concorrenza di Bastianini e Martin per conquistare la sella della Ducati ufficiale accanto a Bagnaia.

8 Ore di Suzuka, arriva la risposta di Marquez

C’è però una gara che a quanto pare non vedrà mai protagonista Marquez. Lo spagnolo, come riportato da motosan.es, ha così affermato parlando della 8 Ore di Suzuka: “La Honda me lo ha chiesto tante volte, ma sinceramente con questi rimi se vuoi lottare per un campionato di MotoGP, devi essere completamente concentrato sulla MotoGP. Se sei più indietro e lo fai per divertimento, va bene, ma hai bisogno di questa pausa estiva. Ti rilassi un po’, perché se poi non lo fai hai bisogno calano le energie. Con 22 weekend tra sprint e gare ti stanchi poi”.

Insomma parole che sanno di sentenza per Marquez e la 8 Ore di Suzuka. A questo punto questa gara resterà per sempre un punto di mancato contatto tra lo spagnolo e Valentino Rossi. Il Dottore, infatti, ha vinto la 8 Ore nel 2001 insella alla Honda con compagni di team Colin Edwards e Manabu Kamada. Vedremo se poi in futuro cambierà idea.