Stellantis, ora è ufficiale: arriva la cessione del noto marchio italiano di FIAT

Stellantis, arriva l’annuncio ufficiale di un’altra illustra cessione. Venduta, infatti, una nota azienda italiana del Gruppo FIAT.

Sono giorni di grande fermento intorno a Stellantis. L’azienda, nata dalla fusione tra FCA e PSA sta cercando di capire il da farsi per il futuro come un po’ tutto il comparto auto. L’idea, naturalmente, è quella di puntare forte sull’elettrico ed è già stata annunciata una nuova gamma di auto in arrivo che interesserà in particolare la FIAT.

Per ora però i risultati in questo 2024 non sono stati di certo positivi e va da sé che Stellantis possa decidere di fare altre modifiche al proprio assetto. In particolare il CEO Tavares ha già annunciato che qualora qualche marchio non dovesse portare i risultati sperati a quel punto si valuteranno ipotesi di chiusura.

Cessione di Comau già concordata da Stellantis

Ora però arriva un’altra novità in casa Stellantis, ovvero la cessione dell’azienda italiana Comau al fondo d’investimento One Equity Partners. Per il momento non si conoscono le cifre dell’accordo e da Stellantis, che comunque manterrà una partecipazione nell’azienda, fanno sapere che si tratta di un accordo strategico già concordato durante la fusione tra FCA e PSA.

Comau è un’azienda leader nel settore dell’automazione industriale. In Stellantis affermano che questa cessione aiuterà l’azienda ad espandere il proprio business oltre il settore automobilistico crescendo a livello di autonomia per dare maggior vantaggi a clienti e dipendenti. Staremo a vedere. Intanto però FIAT vende un altro suoi gioiello dopo la cessione della Marelli nel 2018.

Insomma tempi sempre più duri per l’industria italiana che a questo punto è sempre più in difficoltà. Qualche giorno fa, durante la trasmissione 100 minuti di La7, è stata proprio affrontato la questione Stellantis e tutti i problemi che ci sono al momento in Italia per quanto concerne l’industria dell’auto.