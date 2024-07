Quanto costa fare il pieno ad un’auto elettrica? Il dato è incredibile

Oggi vi focalizzeremo su un interessante aspetto che riguarda l’auto elettrica. Ecco quanto viene a costare una ricarica per questi mezzi.

Con un mercato in pesante evoluzione, le priorità dei costruttori stanno cambiando, ed è importante tenersi aggiornati per sfoggiare le ultime novità tecnologiche. L’auto elettrica è vista da tutti come il mezzo del futuro, e di mese in mese, sentiamo parlare di tecnologie sempre più raffinate ed efficienti, ma alla fine dei conti, va detto che i risultati raggiunti sino ad oggi non sono quelli che l’Europa ed i costruttori auspicavano.

L’auto elettrica non riesce a spiccare il volo, con i prezzi d’acquisto elevati che sono il guaio principale di questa tecnologia. Quello dei costi elevati è senza dubbio il problema più grave da risolvere, anche perché gli incentivi statali che sono stati resi disponibili il mese scorso, per le BEV, sono finiti in poche ore, dimostrando che a delle cifre più consone, anche gli italiani possono interessarsi alle vetture ad emissioni zero, contro ogni previsione.

Solamente in Cina, paese che è al top sotto il fronte delle auto a batteria, i prezzi sono già inferiori a quelli delle auto termiche, pura fantascienza dalle nostre parti. Altri problemi da risolvere sono quelli legati alla scarsa autonomia ed ai tempi di ricarica troppo lunghi, ma va detto che le BEV, tra una miriade di difetti, hanno anche qualche pregio. Andiamo a scoprire quanto costa il pieno di elettricità su queste auto, che risultano essere molto convenienti su questo fronte.

Auto elettrica, ecco il prezzo del pieno

Uno degli argomenti più dibattuti negli ultimi anni è stato quello del caro dei carburanti, che sono schizzati alle stelle dal 2022 in poi. Proprio per questo motivo, si potrebbe considerare l’acquisto di un’auto elettrica, che senza dubbio è più economica in tal senso. In media, per fare il pieno ci vogliono 24-40 euro su BEV che hanno una batteria compresa tra i 40 ed i 50 kWh di capacità, per cui, non certo quelle con la maggiore autonomia in assoluto.

Tuttavia, è difficile arrivare a spendere più di 50 euro sulle auto elettriche con capacità maggiore, e per questo, possiamo dire che le vetture a batteria sono meno costose rispetto alle termiche. Ovviamente, i dati che vi stiamo riportando sono fatti in base ad una media, visto che non tutte le auto elettriche impongono gli stessi costi. Anche il prezzo dell’elettricità, che cambia molto spesso, ha una sua grande influenza.