Cosa fa oggi Tony Cairoli: tutti i dettagli sul campione di motocross

In questi anni Tony Cairoli ha fatto tantissime cose. Oggi però il rider siciliano è legato a doppio filo al marchio Ducati.

Pochi piloti hanno scritto la storia del motocross come Tony Cairoli. Il talento di Patti è ancora oggi considerato uno dei migliori crossisti della storia grazie ai 9 titoli conquistati (6 consecutivi tra il 2009 e il 2014). A questi vanno aggiunti i 94 GP vinti, i 179 podi e le 93 pole position.

Negli ultimi anni di carriera, complice alcuni infortuni, non è riuscito a togliersi lo sfizio di raccogliere il suo 10° titolo, ma al netto di questo ha dimostrato sempre di poter avere un rendimento davvero di altissimo profilo. Anche nell’ultima annata in MXGP è riuscito a portare a casa quantomeno 2 successi.

Tony Cairoli: cosa lo attende il futuro

Durante la sua sfavillante carriera, nel 2021, ha portato a casa anche un Motocross delle Nazioni in squadra con Alessandro Lupino e Mattia Guadagnini. Tony Cairoli dopo il ritiro ha deciso di dedicarsi alla famiglia, in particolare alla moglie Jill Cox e a suo figlio Chase che a settembre compirà 5 anni e ha già dimostrato di avere lo stesso amore di papà per le due ruote.

Dopo il ritiro il rider siciliano è diventato Team Manager del Red Bull KTM Factory Racing in MXGP, salvo poi lasciare questo ruolo nell’ottobre 2023. Attualmente Cairoli è entrato a far parte della nuova avventura Ducati nel Motocross diventandone collaudatore. Nel giugno del 2024 è tornato in pista nel Campionato Italiano Prestige Motocross ottenendo nella classe MX1 una vittoria e un secondo posto. Il talento di Patti ha dimostrato così ancora una volta di essere un fuoriclasse assoluto.

Chissà che in futuro Cairoli non decida di sbarcare nuovamente in America, dove ha già corso in passato. Inoltre ai nostri microfoni tempo fa dichiarò anche che gli sarebbe piaciuto correre in macchina ad una Dakar. Staremo a vedere nei prossimi anni cosa accadrà ma sicuramente sarà difficile tenerlo lontano dalla velocità.