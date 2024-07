FIAT, debutta una nuova 600 Hybrid: la potenza cresce a dismisura

La FIAT 600 è stata svelata un anno fa, ed ora ne arriva una versione molto performante. Ecco i dettagli sul B-SUV.

La FIAT continua a stupire con una serie di grandi novità, che vengono introdotte sul mercato con grande frequenza. Questo processo è partito lo scorso anno con il lancio della 600, vale a dire un nuovo SUV di Segmento B, attualmente disponibile in Italia con due motorizzazioni. Quella nata per prima è stata la 600e, vale a dire quella full electric, con 156 cavalli di potenza massima ed un’autonomia di 400 km nel ciclo WLTP.

Qualche mese dopo, sono stati aperti gli ordini anche per la FIAT 600 Hybrid, meno potente, con 100 cavalli di spinta massima, ed alimentata da un motore 1.2 turbo a benzina Mild Hybrid. Quest’ultima ha però un prezzo ben più conveniente rispetto all’elettrica, visto che parte da 23.850 euro, contro i 35.950 euro dell’elettrica. Da ora in avanti, anche se per il momento, non ancora in Italia, avremo una terza versione della 600, che avrà un diverso tipo di motore a disposizione. Ecco i dettagli sulla new entry della casa di Torino.

FIAT, ecco la 600 Hybrid da 136 cavalli

Si era iniziato a parlare di una FIAT 600 Hybrid più potente già da alcune settimane, con dei test svolti in Italia ed un debutto ufficiale avvenuto in Spagna. Ebbene, in Germania è stata appena svelata la 600 Hybrid da 136 cavalli di potenza massima, con sistema Mild Hybrid, che è condiviso anche da tanti altri brand del gruppo Stellantis, come sull’Alfa Romeo Junior, la Opel Grandland e la Peugeot 3008. Anche la 600, ora, accoglie questa tipologia di motorizzazione.

Si tratta del classico motore turbo a benzina 1.2 (lo stesso presente sulla versione da 100 cavalli), a 3 cilindri, accoppiato ad un motore elettrico da 29 cavalli, o 21 kW se preferite. Esso viene integrato nella trasmissione automatica a doppia frizione ed a 6 rapporti, con la trazione che è solamente anteriore. Ovviamente, trovandoci di fronte ad un incremento di potenza pari a 36 cavalli, che non sono pochi, c’è anche un passo in avanti sul fronte prestazionale.

La FIAT 600 Hybrid da 136 cavalli tocca una velocità massima di 200 km/h, con uno scatto tra 0 e 100 km/h che si completa in 8,5 secondi. Pensate che quella da 100 cavalli non andava oltre i 185 km/h, e nello scatto è di un paio di secondi più lenta rispetto alla nuova arrivata. I prezzi in Germania partiranno da 26.490 euro per la versione base, che salgono a 31.490 per la versione nota come La Prima. La speciale, definita 125 Anni, costa 30.490 euro.