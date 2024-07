Sainz da scarto a campione del mondo? Il top team mette gli occhi su di lui

Carlos Sainz non ha ancora scelto quella che sarà la sua prossima destinazione, ed ora emerge la pista Red Bull. Ecco tutti i dettagli.

Il mondiale di F1 sbarca a Budapest in questo fine settimana, per il Gran Premio di Ungheria, che da sempre è in grado di regalare emozioni e sorprese. La Ferrari spera di rialzarsi dopo un periodo da incubo, con Charles Leclerc e Carlos Sainz che ormai maneggiano una monoposto ridottasi al ruolo di quarta forza del campionato, ben lontana dai tre team che la precedono. Sulla SF-24, ancora una volta, è stato sbagliato l’impossibile in termini di upgrade, e le speranze di riacciuffare chi precede sono ridotte all’osso.

Quello degli sviluppi che non danno risultati è un male cronico per la Ferrari dal 2009 in avanti, ma questo non sarà più un problema per Sainz il prossimo anno, dal momento che è stato accompagnato alla porta per far spazio a Lewis Hamilton. Attualmente, lo spagnolo è ancora alla ricerca di un sedile, e dopo essere stato avvicinato da Sauber-Audi, Williams ed Alpine, si è aperta una pista clamorosa.

Sainz, ecco perché la Red Bull è una soluzione

Il mercato piloti gira attorno a quella che sarà la decisione di Carlos Sainz, il quale è stato anche “accusato”, da alcuni suoi colleghi, di tenerli sotto scatto, in attesa della sua scelta. Secondo quanto riportato da “Formulapassion.it“, per il madrileno si sarebbero aperte le porte della Red Bull, team che sulla carta ha Max Verstappen e Sergio Perez già sotto contratto, ma le cose potrebbero presto cambiare.

Il messicano è più vicino all’addio piuttosto che alla permanenza, ed il suo pessimo rendimento potrebbe portarlo al licenziamento già durante la pausa estiva. Ebbene, Sainz pare essere diventato la prima scelta per rimpiazzare Perez in chiave 2025, con suo padre che sarebbe l’uomo più importante in assoluto all’interno di questa trattativa. Il due volte campione del mondo rally vuole vendetta dalla Ferrari, rea di aver licenziato suo figlio.

Inoltre, Carlitos potrebbe diventare l’uomo di punta della Red Bull dal 2026 in avanti, visto che si parla sempre più con insistenza di un possibile addio di Verstappen, ormai desiderio di Toto Wolff e della Mercedes da diverso tempo. A questo punto, tutte le trattative ed il mercato piloti si vanno ad infiammare, nella certezza che ci saranno presto degli sviluppi determinanti per il futuro.