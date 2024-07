La superstrada ora diventa a pagamento: italiani inferociti per la decisione

Già falcidiati da tantissime tasse ed esborsi proibitivi, gli italiani devono affrontare l’ennesima batosta. La superstrada un tempo gratuita ora è diventata a pagamento.

E’ un momento molto complesso per gli italiani. La crisi pandemica ha messo in mostra anche uno specchio della realtà nostrana piuttosto critica. Con una inflazione che ha toccato dei vertici con pochi precedenti storici, il popolo è stato costretto a badare all’essenziale. Quello che un tempo era il Belpaese dove la bella vita era una prerogativa anche della fascia media è diventata una realtà dove è sempre più difficile sopravvivere.

Per coloro che devono spostarsi ogni giorno con l’auto per raggiungere il posto di lavoro è un vero incubo. I prezzi del carburante ai distributori si sono fatti insostenibili dopo lo scoppio del conflitto in Ucraina. Gli aumenti hanno riguardato anche i beni di prima necessità, mandando sul lastrico tante famiglie che già facevano fatica ad arrivare a fine mese. Il settore industriale, in una fase di transizione epocale, sta soffrendo con continui licenziamenti. Tra un tasso di disoccupazione sempre più preoccupante, ogni minima spesa extra è motivo di un dibattito.

Stavolta è scoppiato il panico per la scelta di rendere a pagamento una superstrada gratuita. Molti italiani si sono infuriati per quanto sta avvenendo a Milano. La superstrada in questione è quella della Milano-Meda, che verrà trasformata in un tratto di autostrada con l’obiettivo di tassarla. Non è chiaro quanto costerà il pedaggio, ma per tutti i pendolari e coloro che si troveranno ad attraversare il tratto ci sarà da pagare una imposta. Vi sono persone che ogni giorno affrontano quei km per questioni di lavoro.

Superstrada, scatta la batosta a Milano

Quando si è abituati alla gratuità di una cosa si fa ancora più fatica ad accettare il passaggio ad un metodo a pagamento. Il pedaggio risulterà effettivo nell’ultimo tratto che comprende le strade Bovisio Masciago e Lentate sul Seveso che verrà inglobato a Pedemontana. Sabatino Fusco, direttore di Autostrada Pedemontana Lombarda, ha spiegato che la decisione risulta un importante investimento per il futuro. In sostanza si farà cassa sulle spalle dei pendolari.

La decisione potrebbe determinare un aumento del traffico in altre aree della città. Per evitare, disperatamente, il pagamento del pedaggio in futuro potrebbero esserci lunghe file in altri tratti con un inevitabile aumento delle emissioni, oltre ad una percentuale superiore di incidenti rispetto al passato. Secondo i rumor il pedaggio si attesterà tra i 4 ai 6 euro, fra andata e ritorno, al giorno. In totale, al mese, si parla di circa 80 – 120 Euro a seconda della decisione finale che prenderà il governo.