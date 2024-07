Come va la nuova FIAT 600e? Tutto sul B-SUV della casa di Torino

La FIAT ha svelato da circa un anno la 600e, un B-SUV ad emissioni zero che ha diviso le folle nei giudizi. Ecco come si comporta.

La gamma di casa FIAT si sta aggiornando in maniera notevole nel corso di questi anni, ed anche per il futuro, sono in ballo tanti nuovi modelli. Il 4 di luglio del 2023, assieme alla minicar Topolino, venne svelata anche la 600e, vale a dire un SUV di Segmento B ad emissioni zero, che poi è stato affiancato anche dalla 600 Hybrid, vale a dire la variante dotata di motore a benzina ibrido. La 600, in entrambe le varianti, viene prodotta in Polonia, nello stabilimento Stellantis di Tychy, così come l’Alfa Romeo Junior e la Jeep Avenger.

Con esse condivide la piattaforma, con la variante elettrica che ha 156 cavalli di potenza massima ed un’autonomia di 400 km secondo il ciclo WLTP. A livello di design, questa FIAT ha diviso molto i giudizi, dal momento che in molti hanno imputato ai designer della casa di Torino un’eccessiva somiglianza con la 500X, altro modello di Segmento B. Nelle prossime righe, vi sveleremo come va la vettura.

FIAT, scopriamo come va la nuova 600e

Per spiegarvi come va la FIAT 600e, abbiamo scelto di prendere spunto dalla prova su strada svolta dai ragazzi del sito web “Motor1.com“, che hanno avuto la possibilità di testarla direttamente in strada. La posizione di guida è molto alta e permette di avere un’ottima visibilità dell’ambiente esterno, e questo è sempre un punto di forza, soprattutto per chi vuole avere la sensazione di avere tutto sotto controllo.

Ciò è garantito anche dal parabrezza poco inclinato, e secondo coloro che l’hanno provata, fornisce la sensazione di essere un’auto familiare, che fa sentire subito a casa chi si siede a bordo. L’acceleratore è stato tarato in maniera molto morbida, e lo sterzo appare molto leggero, in modo da privilegiare la guida in città, dove occorre avere un’auto molto agile e che sia immediata nelle sue risposte.

Il freno ha un’escursione piuttosto lunga, e ciò impedisce le frenate brusche. L’abitacolo risulta essere molto ben insonorizzato, ed è stato ottimo anche il lavoro che sulla FIAT 600e è stato svolto sulle sospensioni, che garantiscono un bel comfort di guida. Il diametro di sterzata è pari a 10,5 metri, il che garantisce ampi margini di manovra. Dunque, il primo assaggio della 600e ha dato esito molto positivo.