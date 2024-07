Come vanno gli scooter Yamaha? Tutti i segreti dei mezzi giapponesi

Gli scooter sono i migliori compagni di vita dei rider che vivono in città. Negli spostamenti urbani non esistono mezzi migliori di quelli Yamaha.

Il marchio di Iwata, da anni, ha affiancato alle tradizionali moto anche scooter di altissima qualità. La storia narra di tantissime generazioni di scooter nati per lasciare il segno. La Yamaha Motor si è impegnata nella realizzazione di scooter confortevoli ed affidabili, contando sulla storica esperienza maturata con la conoscenza nella lavorazione delle leghe metalliche per gli strumenti musicali.

Prendiamo ad esempio l’XMax, fratello minore del TMax, che in 5 serie e in 18 anni di vita ha fatto schizzare i fatturati della casa di Iwata. Il concetto di scooter della classe media ha funzionato con oltre 450.000 unità vendute, dalla 125 alla 400. In Italia è una fase storica dove si portano tantissimo gli scooter di cilindrate alte. La gamma dei motori 300 fanno da padrone con versioni che rispondono ad esigenze anche extraurbane.

L’XMax della Yamaha presenta una dotazione completa e finiture curate. Spicca un sistema di connettività associato alla polifunzionale strumentazione Tft a colori da 4,2 pollici, un display che si connette al proprio smartphone, e permette chiamate, invio e-mail, messaggi e tutto il necessario per vivere l’esperienza a bordo migliore. Oggi non si deve solo parlare di affidabilità dei motori o di ciclistica, ma dell’infotainment e di sistemi di navigazioni all’avanguardia.

Il valore aggiunto Yamaha

Dal piccolo Neo’s al D’elight Neo’s, passando per l’Nmax, il RayZR, il Tmax e l’Xmax, c’è l’imbarazzo della scelta per i clienti Yamaha. I prezzi sono bassi o altissimi in base alla tipologia di modello. La gamma “Max” è quella più prestigiosa. L’ergonomia è tipica di uno scooter col manubrio un po’ più alto, che presenta una buona percezione di controllo alla guida. Le pedane dell’Xmax, che sono protette in alluminio, risentono di un tunnel centrale abbastanza largo, in cui spicca un serbatoio da 13,2 litri di capacità.

Per chi non vuole una super moto Yamaha, le sospensioni e freni degli scooter di media cilindrata sono perfetti e non manca quel tocco di sportività. I cerchi in lega sono di 14 e 15 pollici. Il frontale sportivo è aggressivo e caratterizzato da frecce di segnalazione in posizione rialzata, più visibili agli automobilisti, e dalla “X” dei fari a Led. Tutti gli scooter Yamaha garantiscono un grande piacere di guida e risultano molto confortevoli. Sotto il cofano dell’Xmax c’è un motore monocilindrico Blue Core da 292 centimetri cubici. La spinta di 28 cavalli (20,6 kW) si sente ed è affidata al sistema di controllo di trazione.