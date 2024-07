MotoGP, sospiro di sollievo per Marc Marquez: scagionato in Ducati

Marc Marquez correrà nel team factory nella prossima stagione. Il rider della squadra Gresini Racing è riuscito a convincere Luigi Dall’Igna dopo pochissimo tempo.

Sono bastati 7 weekend in sella alla Desmosedici per trovare posto in sella alla Rossa nel prossimo biennio. Marc ha lasciato una Honda che stava per affondare, definitivamente, per sposare il progetto del più piccolo dei team satelliti della Casa di Borgo Panigale.

La squadra emiliana, infatti, ha deciso di puntare con decisione su una coppia di campioni, lasciando a piedi Enea Bastianini. Quest’ultimo è stato costretto a migrare in KTM nel Team Tech3. In Pramac, invece, hanno optato di accordarsi con Yamaha, piuttosto che firmare il prolungamento di contratto con la casa di Borgo Panigale. Il team satellite storico della Ducati è rimasto spiazzato dalla scelta di promuovere Marc Marquez che non vince da oltre due anni un GP piuttosto che puntare su Jorge Martin.

Non è bastata al madrileno la leadership del campionato in corso e aver chiuso la scorsa annata da campione del mondo. La storia del campione di Cervera ha rappresentato il suo miglior biglietto da visita. Marquez è Marquez anche dal punto di vista commerciale e questo è stato un fattore. Di sicuro in Pramac non troveranno una sfida facile, dovendo risollevare la Yamaha M1. Il team giapponese è stato sotto assedio a causa di due anni pessimi, ma potrebbe trovare nuova linfa con l’esperienza della squadra italiana.

Ducati: zitti tutti, parla Dall’Igna

“Voglio ringraziare Pramac, perché con il loro contributo abbiamo potuto far crescere la nostra moto e anche i giovani talenti”, ha affermato Gigi Dall’Igna, in una intervista riportata da Motosan, che si è anche dispiaciuto di “aver perso una squadra così importante” nel 2025 come Pramac, consapevole che “tutti volevano che perdesse una squadra l’anno prossimo”. Nella prossima stagione vi saranno 6 Desmosedici in pista e questo aspetto potrebbe rappresentare un grande ridimensionamento rispetto agli ultimi anni.

La Ducati non mollerà la linea giovani, anche perché non è colpa di Marc Marquez la fuga di Pramac, secondo Dall’Igna. Scagionato così l’otto volte iridato che in un colpo solo ha tolto di mezzo Bastianini (KTM), Martin e Bezzecchi (Aprilia) oltre al team Pramac. “Abbiamo firmato con Aldeguer, cercando di fare con lui quello che abbiamo fatto in questi anni con Enea e Martin. Questa sarà la sfida che ci aspetta e la vita va avanti”, ha concluso il direttore tecnico della casa emiliana.