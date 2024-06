Alfa Romeo, ne vuoi acquistare una? Ecco quanto durano i motori

Ci sono state spesso voci contrastanti sull’affidabilità delle auto di casa Alfa Romeo, ma ora arrivano dati importanti. Tutto sui motori.

Annata carica di significati per il brand Alfa Romeo, che dopo diversi successi commerciali, ha iniziato ad adeguarsi alla politica del gruppo Stellantis, di cui è parte sin dalla sua fondazione, avvenuta nel gennaio del 2021. Il 10 di aprile scorso, la casa del Biscione ha tolto i veli al B-SUV Junior, la prima auto elettrica di questo costruttore, che sino all’avvento della Tonale, di poco più di due anni fa, non aveva mai prodotto neanche un’ibrida.

I tempi cambiano ed occorre adeguarsi, e c’è da dire che la casa di Arese non si è fatta trovare impreparata. Da quest’anno in avanti, l’Alfa Romeo presenterà un modello nuovo ogni anno sino al 2030, a cominciare, appunto, dalla Junior, continuando con le nuove generazioni di Stelvio e Giulia, attese per il prossimo biennio. Entrambe saranno prodotte a Cassino, nello stabilimento laziale di Stellantis, e su piattaforma STLA Large, ma ci sono ancora dei dubbi sui motori che monteranno.

Ciò che è certo è che saranno elettriche, ma da quanto si mormora, potrebbero presentare anche versioni termiche, probabilmente ibride, dal momento che le quote di mercato delle BEV sono ancora troppo basse. Nel 2027 arriverà un nuovo E-SUV, per poi lasciare spazio anche ad altri modelli, tra cui anche una seconda generazione della Tonale nel 2030. Se avete il sogno di acquistare una di queste auto, è bene che siate informati sul loro livello di affidabilità.

Alfa Romeo, ecco quanto dura un motore

Delle auto di casa Alfa Romeo non si è fatto mai un gran parlare in termini di affidabilità, ma la sensazione è che oggi, in base ai pareri diffusi sul web e grazie ad un intenso lavoro di sviluppo e perfezionamento della qualità, le cose siano nettamente cambiate. Ed infatti, si dice che i motori del Biscione possano durare senza problemi anche per 300-400 mila chilometri, e stiamo facendo riferimento a quelli espressamente a combustione interna.

Dalla Tonale in poi, è partito il processo di elettrificazione, con i modelli del futuro che saranno tutti elettrici o ibridi. La presenza di una parte elettrica o del solo powertrain ad emissioni zero non potrà far altro che allungare la vita dei motori, anche se nelle BEV, in tutte e non solo quelle di casa Alfa Romeo, il problema è legato all’usura della batteria. Vedremo quali risultati otterranno.