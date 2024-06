Fiat, la 500X diventa un’occasione imperdibile: il prezzo crolla, l’offerta sta per scadere

La Fiat 500X è un’auto molto apprezzata, ed ora è in vendita ad un prezzo molto interessante. L’offerta sta per scadere.

In passato, la Fiat non era un brand avvezzo alla produzione dei SUV, ma i dati in arrivo dal mercato, che testimoniavano il successo di questo segmento, hanno costretto la casa di Torino ad adeguarsi. La prima auto di questo tipo è stata la Freemont, mentre nel 2014 ha fatto il proprio esordio al 500X, ovvero la versione “rialzata” di una delle citycar più amate in assoluto, che sin da subito è stata molto apprezzata dalla clientela.

La Fiat 500X viene prodotta in Italia, nello stabilimento di Melfi, in Basilicata, ed al giorno d’oggi, sembra essere vicina all’uscita dalla produzione. Nel Segmento B di cui fa parte è già arrivata la 600 lo scorso anno, e presto toccherà alla Grande Panda, per cui, è lecito attendersi che il 2025 possa essere l’ultimo anno della sua produzione. Anche per questo, la 500X è spesso protagonista di promozioni molto convenienti, che portano il suo prezzo a crollare di migliaia di euro. Andiamo a scoprire quella pensata per gli ultimi giorni di giugno.

Fiat, approfitta della 500X sconta a fine giugno

Il mercato dell’auto è in fase di ripresa, e buona parte del merito deriva anche dagli incentivi statali e dalle promozioni che le varie case hanno messo in atto in questi ultimi periodi. Sul sito web “Autoeveryeye.it“, è stata resa nota la promozione relativa alla Fiat 500X, che è valida sino alla fine del mese. Inoltre, è curioso sottolineare che si tratta di un’offerta per la sua variante a gasolio.

La 500X è la vettura diesel più venduta in Italia, e nei primi cinque mesi dell’anno ha totalizzato la bellezza di 5.344 immatricolazioni, comunque in calo rispetto allo scorso anno. Ebbene, usufruendo di questa offerta avrete 9.000 euro di sconto, pagandola 16.950 euro invece che 25.950, ovvero il prezzo di listino. La vettura dotata di un motore 1,3 da 95 cavalli sfrutta 3.000 euro di incentivi statali, in base alla rottamazione di una vecchia auto tra Euro 0 ed Euro 2.

Invece, se si rottama una Euro 3 lo sconto scende e 2.000 euro, che diventano 1.500 se si rottama una Euro 4. A ciò si aggiunge il Bonus Fiat di 4.500 euro, oltre ai 1.500 euro che derivano dalla scelta dell’acquisto mediante finanziamento. Di certo, si tratta di un’occasione a dir poco ghiotta, che però dovrete sfruttare sin da subito. Alla scadenza mancano ormai solo poche ore.