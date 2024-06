F1, Vasseur lancia un segnale ai piloti: che staffilata

La Scuderia Ferrari si prepara a riscendere in pista sul tracciato austriaco di Spielberg. Ecco quale è l’obiettivo secondo Frederic Vasseur.

La Ferrari ha colto una pessima prestazione nella scorsa tappa di Barcellona. Dopo la debacle canadese ci si attendeva una immediata risposta sul tracciato catalano. Al contrario Leclerc e Sainz hanno chiuso alle spalle della Red Bull Racing di Max Verstappen, della McLaren di Lando Norris e delle Mercedes di Lewis Hamilton e George Russell.

Un risultato impietoso ad oltre 20 secondi dal leader che ha palesato l’attuale condizione tecnica in cui versa la SF-24 aggiornata. Era bastato l’illusorio risultato positivo nelle anguste stradine del Principato di Monaco per una esaltazione generale. Leclerc e Sainz si sono ritrovati, nuovamente, ad inseguire più team che sono stati più bravi ad osare.

Il pacchetto di aggiornamenti della SF-24 Evo non ha colmato il gap con la RB-21 e nemmeno con gli altri top team. In Austria Leclerc ha colto una delle sue vittorie più belle in carriera, superando a più riprese la Red Bull Racing di Verstappen nel campionato 2022. Sembra passata una vita. Oggi la Rossa annaspa sia in qualifica che in gara, non avendo particolari punti di forza. Ben presto le McLaren si paleseranno al secondo posto della graduatoria costruttori senza un netto cambio di marcia.

Ferrari, Vasseur fissa l’obiettivo

Sainz appare piuttosto demotivato. Verrà sostituito da Sir Lewis Hamilton nel 2025 e le sue prospettive nel circus sono misere. Leclerc è parso già esausto dai continui passi indietro della Rossa. Dopo la gioia di Monaco è tornata ad esserci una atmosfera tesa nel box. In questo scenario le parole di Frederic Vasseur in conferenza stampa, alla vigilia della tappa di Spielberg, non sorprendono. A lasciare meravigliati i fan è l’analisi sull’andamento degli sviluppi.

“Gli aggiornamenti introdotti nella scorsa corsa hanno funzionato come da aspettative, ma abbiamo visto come i nostri rivali non stiano con le mani in mano e come, in questa fase, ci siano quattro squadre nello spazio di meno di tre decimi”, ha analizzato l’ex t.p. della Sauber, come riportato su Formulapassion.it.

“Come squadra – piloti inclusi – dobbiamo fare un passo per essere certi di non lasciare alcuna chance per strada, sia quando si tratta del giro secco in qualifica, chiave con rivali così agguerriti e ravvicinati, sia a proposito dell’esecuzione della gara: in Austria voglio vedere un cambio di passo” ha sancito il francese. Vedremo se ci sarà uno step in avanti. Sono tutti avvisati!