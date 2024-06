FIAT Mopar, come avere l’auto sempre al top: i trucchi

Per chi possiede una FIAT, è importante venire a conoscenza di Mopar, che vi permetterà di avere un’auto sempre al meglio di sé.

Il marchio FIAT sta affrontando un anno determinante per il proprio futuro, andando ad avviare una rivoluzione che riguarderà il design delle proprie vetture. Manca infatti meno di un mese al lancio della nuova Grande Panda, un modello del quale si è fatto un gran parlare da oltre un anno, dal momento che porterà questo storico nome tra i SUV di Segmento B, con l’unveiling ufficiale previsto per l’11 di luglio. Le sue forme, in ogni caso, non sono più un mistero, visto che un paio di settimane fa sono state svelate le prime foto.

Dunque, la FIAT ha deciso di cambiare tutto per il suo modello più celebre, anche se la versione citycar continuerà a vivere con il nome Pandina, e sarà sempre prodotta a Pomigliano d’Arco. Nelle prossime righe, vi sveleremo un segreto su come mantenere sempre al top la vostra auto, la quale andrà così ad essere valorizzata in ogni suo aspetto. Scopriamo tutti i dettagli su un programma che ha già fatto la felicità della clientela.

FIAT, ecco come sfruttare al meglio la vostra auto

Al giorno d’oggi, le auto, ricche di tecnologia ed elettronica, presentano spesso delle problematiche prima sconosciute, ed è per questo che è importante effettuare sempre la giusta manutenzione. Inoltre, per i maniaci del controllo e della perfezione, è bene essere a conoscenza del programma FIAT Mopar, che mette a disposizione tanti pezzi di ricambio, ma anche oggetti ed altro, perfetti per tenere sempre al top la vostra vettura.

Mopar è un programma di pezzi di ricambio che riguarda diversi brand del gruppo Stellantis, e che esiste ormai da quasi un secolo. Pensate che la sua fondazione avvenne nel 1937 per conto della Chrysler, che come sappiamo, è poi confluita prima in FCA, ed in seguito, in Stellantis, holding multinazionale olandese nata, a propria volta, dall’unione dei gruppi FCA e PSA.

Tramite il programma Mopar, per la vostra FIAT sarà possibile accedere a tanti prodotti, come freni, lampadine, candele e candelette, ma anche molto altro, tra cui batterie, filtri, ammortizzatori e sospensioni, tutto ciò che riguarda l’illuminazione, pneumatici, climatizzatore, distribuzione, frizione, specchi retrovisori e chi più ne ha più ne metta. Si tratta di pezzi di ricambio originali, di cui non potrete fare a meno.