Questa Ferrari in Italia nessuno la conosce: vale in realtà una vera fortuna

La Ferrari realizza spesso delle auto esclusive, del tutto fuori mercato anche a livello di prezzo. Ecco quanto costa la J50.

Il marchio Ferrari è noto per la linea di supercar che produce sin dai tempi della sua fondazione, avvenuta nel lontano 1947, quando la 125 S uscì dalla fabbrica del Cavallino. Ad oggi, gli affari a Maranello vanno a gonfie vele, con le auto che vengono vendute con grande facilità, ed un valore del brand che cresce di anno in anno. Nel 2024 è stata svelata al mondo la nuova 12Cilindri, e presto toccherà anche alla nuova hypercar, vale a dire l’erede della LaFerrari, che monterà il motore V6 della 499P regina per due anni di fila alla 24 ore di Le Mans.

La Ferrari, inoltre, è solita produrre dei modelli speciali, come la serie SP o altri modelli dal valore di milioni di euro, che solo una ristretta cerchia di clienti ha il diritto di poter acquistare. Nelle prossime righe, vi parleremo di un modello realizzato per il Giappone che è ora in vendita ad una cifra monstre, un esemplare davvero unico che in molti non potranno nemmeno conoscere.

Ferrari, in vendita la spettacolare J50 in Giappone

In Giappone, la Ferrari ha celebrato i suoi 50 anni di vendite nel paese con un modello quasi del tutto sconosciuto dalle nostre parti, ovvero la splendida J50. Ebbene, un esemplare è oggi in vendita a Yokohama, in una concessionaria, al prezzo di quasi 3 milioni di euro al cambio attuale, pari a circa 480 milioni di yen. La supercar in questione si basa sulla 488 Spider, ma ha un design esterno ben diverso.

Troviamo, ad esempio, un tettuccio targa, e dello stile si occupato Flavio Manzoni, ovvero il disegnatore di tutte le auto del Cavallino degli ultimi anni. Le superfici vetrate sono un richiamo evidente alle barchette del passato, mentre sul frontale, emergono i radiatori ravvicinati ed un cofano centrale basso, per non parlare dei sottili fari a LED, che regalano un aspetto molto sportivo ed aggressivo a questo gioielli.

A spingere la J50 c’è un motore V8 biturbo da 3,9 litri che spinge sino ad una potenza massima di 681 cavalli, ben 20 in più rispetto al modello dal quale prende spunto. Si tratta di una Ferrari davvero unica, una delle sole 10 che a Maranello hanno prodotto per il mercato giapponese. Siamo certi che colui che la acquisterà farà un grande affare, perché questo modello è davvero unico al mondo.