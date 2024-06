Prende il logo Mercedes e ne fa un’invenzione unica: lo vorranno tutti (VIDEO)

La nascita di un mito passa anche attraverso la scelta di un logo iconico. Date una occhiata alla trovata di un tecnico con il pallino della Mercedes.

La Mercedes ha fatto la storia nell’industria dell’Automotive e nel Motorsport. L’origine del brand risale al 1889 quando Emil Jellinek decise di aprire una concessionaria in Francia. Il suo unico obiettivo era rivendere veicoli Daimler per sovvenzionare un modello destinato ad una gara automobilistica. Il modello in questione è stato chiamato Mercedes, omaggiando la figlia di Emil Jellinek.

Nel 1902 nacque, ufficialmente, il marchio Mercedes, dall’estro dei fratelli Daimler. La fusione tra i simboli della casa madre e quelli della Mercedes consegnò alla storia una Stella a tre punte e una corona d’alloro. Nella storia del Motorsport il simbolo è diventato celebre per le battaglie nell’Endurance, in Formula 1 e in Formula E. Le tre punte della Stella rappresentavano le tre vie della mobilità : aria, terra, mare.

La corona d’alloro, invece, era il simbolo della vittoria. Con il tempo il logo si è modificato sino a diventare, banalmente, un cerchio. Oggi il logo della Mercedes è stilizzato, ma un tempo la sola scritta veniva messa al centro del sigillo delle vetture per poi essere sostituita dal pittogramma della Stella a tre punte. Inoltre, in una fase iniziale, il colore era parte integrante del logo Mercedes. Le ultime versioni del logo, invece, hanno posto l’accento sul colore grigio e nero. Oggi è molto pulito, lineare e riconoscibile.

Il concetto del best or nothing, il meglio o niente, ha attraversato numerose fasi. Nel periodo bellico la Mercedes ebbe un ruolo nella produzione di veicoli destinati alla guerra. Con l’evoluzione sempre più ampia della gamma si è anche svecchiato lo stile. Un tempo le Mercedes erano confortevoli vetture per adulti, ma oggi nella gamma spiccano numerosi modelli sportivi e all’avanguardia.

La creazione del casco Mercedes

In basso osserverete sulla pagina Facebook Ideas en 5 minutos Chicos la lavorazione di un casco con tutti i loghi della Mercedes. Inizialmente lo specialista ha preso il calco della Stella a tre punte per creare una formina.

Una volta riprodotta la forma perfetta della Stella, il protagonista del video in alto ha replicato piĂą volte sino a creare una struttura rotonda. A quel punto ha creato una calotta sulla quale ha affisso tutti i simboli argentati e saldati della Mercedes. Il risultato finale lascerebbe a bocca aperta qualsiasi appassionati di bicicletta con il pallino della casa di Stoccarda. Vedere per credere.