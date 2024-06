Il SUV Coreano adesso è un vero affare: promozione da sogno

Il brand Kia ha pensato ad una super offerta per il proprio SUV di punta, che ora costerà una cifra molto bassa. Ecco tutti i dettagli.

Viviamo una fase storica non proprio rosea per il mercato dell’auto, che ha vissuto dei momenti molto delicati nel corso degli ultimi anni. Il crollo delle vendite ha portato le case ad aprirsi a nuove modalità di incentivi ai clienti, come offerte, sconti e promozioni, e va detto che i risultati sono stati positivi, visto che il settore sta vivendo una fase di ripresa, con il marchio Kia che ha voluto optare per degli sconti notevoli.

La casa coreana, di proprietà del colosso Hyundai, è in costante crescita in Italia ed in Europa, ed ora ha deciso di vendere in promozione un SUV di un certo livello, uno dei best seller della propria gamma. La Kia punta così a conquistarsi una bella fetta di mercato, ma vi avvertiamo che non si tratta di una promozione a tempo indeterminato. Occorre fare in fretta perché scadrà a breve.

Kia, ecco la promozione per il SUV Sportage

Sul sito web ufficiale di casa Kia, è apparsa una super occasione, che vi permetterà di avere il SUV Sportage con 35 rate da 149 euro al mese e notevoli sconti, grazie ai nuovi incentivi statali. Viene specificato che, almeno per ora, si tratta di un’offerta che è valida per il mese di giugno, ma non è da escludere che venga prolungata. Si tratta della versione Mild Hybrid, per cui, una garanzia di taglio ai consumi ed alle emissioni inquinanti.

Il TAN è al 5,95% con TAEG al 7,14%, con il prezzo di partenza che è pari a 29.300 euro, ed un anticipo che dovrete versare di 6.500 euro, con valore futuro garantito di 22.016 euro. La garanzia è per 7 anni o 150.000 km, ricordando che dopo la fine del finanziamento potrete decidere di cambiarla o restituirla, ma anche di acquistarla mediante il pagamento della maxi rata finale, per cui, non mancano di certo le occasioni per gestirvi l’affare nel modo che preferite.

Questa Kia è davvero un’occasione, e ci sono ancora due settimane per scegliere cosa farne in chiave futura. La casa coreana vuole aumentare i propri introiti in tutti i modi, adeguandosi ad una concorrenza che è sempre più agguerrita e vogliosa di ottenere risultati di rilievo. Il SUV Sportage è un’ottima scelta e potrete portarla a casa in modo molto conveniente.