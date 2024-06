F1, Mercedes pronta a fare lo scherzetto alla Ferrari: arriva il doppio scippo

La casa con sede a Brackley ha deciso di ritornare grande con una mossa di mercato che potrebbe invertire il valore al vertice della griglia.

La Mercedes perderà Lewis Hamilton alla fine del 2024. La squadra teutonica ha deciso di stravolgere tutto dopo l’ennesimo progetto sbagliato. Il passaggio alle auto ad effetto suolo ha determinato un passo indietro inaspettato. Il 7 volte iridato credeva di poter tornare a lottare per il Mondiale, ma non ha più avuto in dote monoposto all’altezza del suo talento.

Al volante della W15 l’anglocaraibico sta avendo la peggiore stagione della sua carriera. Russell sta tenendo alta la bandiera, ma il peggio potrebbe ancora arrivare. Con il passaggio in Ferrari di Lewis Hamilton diventerà un rivale. Insieme a Charles Leclerc comporrà una coppia straordinaria. La Red Bull Racing ha confermato Sergio Perez, vice campione del mondo 2023, al fianco di Max Verstappen. Si parla di un possibile approdo dell’italiano Kimi Antonelli sulla Mercedes, ma una voce ha sconvolto il Paddock.

Verstappen sarebbe pronto a cambiare aria dopo la chiusura dell’attuale ciclo tecnico, secondo quanto riportato su GPBlog. Gerhard Berger, ex pilota di F1 è convinto che il campione del mondo in carica non rispetterà il suo contratto con il drink team austriaco sino alla fine del 2028. Al momento l’olandese ha a disposizione l’auto migliore, ma potrebbe essere tentato dalla possibilità di vincere con due scuderie diverse.

F1, Mercedes beffa alla Ferrari

Per convincere Max Verstappen a lasciare la RB, a Brackley avrebbero presentato una offerta ad Adrian Newey. Parlando alla Bild, l’ex pilota della Ferrari Berger ha dichiarato che Verstappen sta attualmente valutando la destinazione di Newey, già sicuro di lasciare la RB nel 2025. La Mercedes vorrebbe convincere il progettista inglese per accaparrarsi anche Max Verstappen. Papà Jos ha parlato della possibilità di un nuovo capitolo in futuro.

“La Red Bull è la scelta migliore al momento, ma Max prenderĂ la ferma decisione di andare se ci sarĂ un’opzione migliore. Almeno se si presenterĂ l’opportunitĂ . Se ha concluso che la macchina sta iniziando a mostrare punti deboli e ci sono problemi – ha affermato Berger – Se Newey decide di andare alla Mercedes, Verstappen andrĂ dritto con lui”. Di sicuro Wolff sta provando a tessere la tela che porta dritta a Newey, ma anche la Ferrari e l’Aston Martin sono interessate all’ingegnere inglese e sembrano in vantaggio rispetto alla Casa della Stella a tre punte.