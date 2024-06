Auto elettrica, spunta un clamoroso reato: si rischia di andare in galera

L’auto elettrica fa molto discutere, e dopo questa notizia la situazione non potrà che peggiorare. Ecco cosa è stato reso noto.

Il settore delle quattro ruote è in costante evoluzione, con i costruttori che sono ancora impegnati nella fase dello sviluppo dell’auto elettrica, non coadiuvati dalle richieste dei clienti. Questo oggetto misterioso, infatti, non convince la gran parte dei clienti, spaventati dai prezzi sin troppo esagerati delle vetture ad emissioni zero, che presentano tanti altri punti interrogativi, come la durata troppo limitata della batteria, che si traduce in autonomie nettamente inferiori ai motori termici, oltre che tempi di ricarica eccessivi.

L’auto elettrica è una tecnologia tutta da scoprire, che in tanti hanno già bocciato a prescindere, ed in base ad alcuni sondaggi, la popolazione non crede che possa essere la reale soluzione al problema dell’inquinamento, a causa delle emissioni rilasciate nei processi di produzione e rottamazione, soprattutto sul fronte della batteria. Ebbene, in un paese molto importante sul fronte dell’industria automotive, è stata presa una decisione molto forte, che è bene conoscere a menadito.

Auto elettrica, arriva la stangata dal Giappone

Il Giappone è uno dei paesi più avanzati al mondo dal punto di vista della tecnologia, e l’auto elettrica fa parte del suo presente e del suo futuro, anche se la Toyota, il maggior costruttore mondiale, si conferma scettica su questo mezzo di trasporto. Tuttavia, gli altri costruttori si stanno convertendo alle batteria, ed ora, il Governo ha deciso di regolamentare il processo di demolizione delle vetture ad emissioni zero, con pene molto severe per chi non rispetterà quanto stabilito.

Infatti, una rottamazione non regolare, comporterà pene sino a 5 anni di carcere, con multe sino a 59.000 dollari, una vera e propria stangata, che invita a fare la massima attenzione durante questo delicato processo. Ma per quale motivo è stata presa una decisione tanto severa? L’auto elettrica è composta da tanti materiali potenzialmente nocivi, ma anche molto preziosi, ed è importante che essi vengano estratti e riciclati, ove possibile.

Tra di essi, figurano il nichel, il litio ed il cobalto, e con una rottamazione non idonea, possono rilasciare sostanze molto tossiche per il nostro pianeta, già duramente messo a dura prova dall’inquinamento. In ogni caso, questo è uno dei tanti paradossi delle auto elettriche, nate per regalare una mobilità più green al pianeta, ma che al loro interno, in realtà, sono delle vere e proprie bombe ecologiche.