Sapete perché vi sono sagome di uccelli neri lungo l’autostrada? Hanno una funzione essenziale

Vi sarà capitato di scorgere sulle vetrate dei palazzi e lungo le autostrade le sagome di uccelli. Il motivo vi stupirà.

C’è chi nei lunghi viaggi in auto tiene gli occhi puntati sulla strada e riesce a scorgere tanti dettagli di come sono costruite le autostrade. Ai lati di molti tratti sarete passati in numerose occasioni davanti a strutture con pannelli trasparenti in cui spiccano degli adesivi di uccelli scuri. Una trovata che è stata riproposta anche su molte vetrate dei palazzi.

Si tratta di un sistema nato con un obiettivo specifico e non ha a che fare, per una volta, con la salute degli automobilisti. Gli animali sono soggetti deboli in strada e spesso fanno una brutta fine per attraversare le strade nel momento sbagliato. Gli uccelli riprodotti sulle vetrate non sono un elemento decorativo né una trovata vandalica disegnata a caso, ma aiutano altri volatili a scongiurare il peggio.

Lo scopo delle sagome di uccelli

Per proteggere gli amici pennuti da sofferenze atroci e morte per uno scontro frontale con il vetro sono stati ideati degli adesivi scuri che ripropongono l’immagine di altri uccelli. Non solo sono presenti lungo le strade ma anche nelle facciate di alcuni palazzoni ed edifici pubblici, rappresentando un grave pericolo per gli uccellini.

I volatili possono essere ingannati dalla trasparenza e potrebbero lanciarsi in picchiata, urtando in modo fatale la barriera protettiva. Per evitare che migliaia di uccelli, ogni giorno, possano mettere a rischio la proprio esistenza nei cieli sono adottate le sagome di volatili neri e molto minacciosi. Per questo le immagini si sostanziano in rapaci dalle ali spiegate. Il deterrente funziona alla grande e gli uccelli non corrono il rischio di farsi male. Sapete come farvi rimborsare il pedaggio? Ecco tutto quello che c’è da sapere per il cashback.

In questo modo gli uccelli più piccoli hanno l’input di allontanarsi dalle ampie vetrate quando vedono un sovraffollamento di rapaci. Un altro metodo che può proteggere gli uccelli in volo è quello di utilizzare vetrate anticollisione create con vetri opachi o sabbiati. Non avendo la presenza di una parete gli uccelli staranno molto attenti. Inoltre, le vetrate poste in posizione obliqua sono molto meno pericolose di quelle installate in modo perpendicolare alla strada. La facilità di schivare i pannelli obliqui risulta determinante per non ritrovarsi con un cimitero di piccoli volatili ogni giorni in strada.